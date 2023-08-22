Борис Хохряков принял участие в открытии детской библиотеки
Сегодня в Белоярском Председатель Думы Югры Борис Хохряков вместе с главой Белоярского района Сергеем Маненковым открыли детскую библиотеку после модернизации. Учреждение работает уже 45 лет и принимает юных белоярцев.
«Все на благо детей» – один из девизов Белоярского района. Правильное формирование не только внешнего, но и внутреннего мира ребенка является одной из главных задач для всех взрослых белоярцев. Открытие модернизированной детской библиотеки становится еще одной важной частью правильного воспитания подрастающего поколения.
Стоит отметить, что сегодня это уже не просто библиотека в обычном понимании. Это современное культурное пространство с повышенными техническими возможностями. Открытие библиотеки стало хорошим подарком не только для юных белоярцев в преддверии начала учебного года, но и для всех работников Централизованной библиотечной системы.
«Я для себя характеризую Белоярский район как сокровенный уголок Югорской земли, где всегда жизнь бьет ключом. Только за последние три года ввели в эксплуатацию порядка 20 объектов. Те, которые входят в Карту развития Югры. Это программа, с которой мы шли на выборы. Из этих 20 объектов были введены две библиотеки. Сегодня после мощной реконструкции, мощной модернизации вводим библиотеку, которой на сегодняшний день 45 лет.
Библиотека сейчас – это не только место, где детей учат читать, где знакомят с историей России, где узнают имена великих предков, которые прославляли Россию. Сейчас библиотека – это точка притяжения семей с детьми, точка притяжения к новым технологиям людей творческих, которые не просто любят читать книгу, но могут и время хорошо провести.
Радует также, что в Белоярском районе, как в целом в Югре, несмотря на то, что новые технологии появляются, люди любят читать книги, и в районе это особенно видно, вот это на самом деле очень здорово, это говорит о большой работе, которую проводит глава района Сергей Петрович Маненков», – отметил спикер окружного парламента.
Борис Хохряков вместе с Сергеем Маненковым и заведующей библиотекой торжественно открыли модернизированную библиотеку, перерезав алую ленту на входе. Затем была экскурсия по помещениям учреждения с юными читателями и сказочными героями из детских книг.
Добавим, что детская библиотека в Белоярском ежегодно обслуживает более трех тысяч читателей. Массовые мероприятия собирают большую аудиторию любителей книги. В летний период библиотека охватывает как можно больше детей книгой. В результате растет число читателей и престиж самой библиотеки.
Пресс-секретарь Председателя
Думы автономного округа