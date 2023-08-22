В рамках декады «Коренные народы Севера» больница организовала выезд на угодья коренных жителей
Цель - знакомство с культурой и бытом малочисленного народа севера, проведения осмотра, реализации использования аппаратно-программного комплекса (АПК) мобильной диагностики.
Мобильная группа БУ Новоаганская районная больница» начали свой путь от с. Варьёган на автомобиле «Нива», полученному по проекту «Национальные проекты России», а после 30-ти километров тайги группу встретили и повезли на автомобиле УАЗ на своё угодье семья Казамкина Виталия Егоровича. Члены этой семьи живут веками на реке Тюшами.
Гостеприимство у коренных народов очень теплое, медиков угостили чаем из чаги с местной ягодой, подробно рассказали про быт, образ жизни и как поддерживают своё здоровье в гармонии с природой. Во время посещения этно. стойбища медики узнали об особенностях нехитрого быта, заглянули в самую настоящую жизнь народа ханты. Семья Казамкиных проводит экскурсии туристов и здесь можно посмотреть, как ханты охотятся и рыбачат, покормить оленей и покататься на упряжках.
Несмотря на отдаленность от города и технологий, жители угодья с удовольствием прошли диспансеризацию при помощи аппаратно-программного комплекса (АПК) мобильной диагностики. В него входит диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения. Повели скрининг здоровья пациента: ЭКГ, уровень артериального давления, пульсоксиметрию, термометрию, исследование уровня сахара и холестерина в крови.
По результатам обследования у хозяина угодья было диагностировано нарушение сердечного ритма и рекомендована госпитализация в терапевтическое отделение районной больницы, у двух жителей повышен уровень глюкозы крови, даны рекомендации по дообследованию.
Источник: dzhmao.ru