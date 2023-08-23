«Снова в школу»
21 августа состоялся прямой эфир на тему «Снова в школу», на котором директор Депобразования и науки Югры Алексей Дренин рассказал о подготовке округа ко Дню знаний и ответил на вопросы жителей, которые выявлены в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе».
На вопрос: « - Что на практике означает единый стандарт образования, который начнёт действовать с 1 сентября 2023 года?»
Алексей Анатольевич ответил: « - В первую очередь данное нововведение для педагогов, объёмы учебного материала, которые предлагаются к изучению, остаются примерно на том же уровне, но немного иначе структурируются. Принципиальное нововведение заключается в следующем, цитируя Владимира Владимировича Путина «Мы создаём суверенную систему образования страны и стандарты, они по-настоящему становятся стандартами».
Это не просто рамочные документы, а стандарт обозначает, что во всех образовательных организациях страны будут примерно одинаковые образовательные программы. В случае, если ребёнок переводится из одной образовательной программы в другую, он гарантированно попадёт на те же темы, которые он проходил в той школе, в которой ранее обучался. Фактически, мы всё унифицируем.
Новелла в том, что на федеральном уровне разработаны как приложения к стандарту «федеральные образовательные программы по дисциплинам». Они являются обязательными, такие как русский язык, литература, география, история и ряд других дисциплин, т.е. педагог берёт готовую программу.
По другим дисциплинам они могут быть как основой для разработки собственных программ, Министерством просвещения разработан конструктор программы, которым может воспользоваться педагог, также педагог может взять готовую программу.
- Что это означает на практике?
- Это полная унификация по тематикам, по календарному плану, по количеству часов, которые отводятся, фактически, это график обучения, который устанавливается в течение учебного года, также это колоссальное снижение нагрузки на педагога.
Фактически педагог имеет полное право по ряду дисциплин, он должен это сделать, и по ряду дисциплин имеет право взять готовую программу, разработанную федеральными экспертами и не тратить время на разработку непосредственно своей программы.
Также, ещё одна важная новелла нового федерального образовательного стандарта, это использование единых учебников. В соответствии с внесёнными изменениями в законодательство Российской Федерации, единым заказчиком разработки учебников является Министерство просвещения России, они же являются обладателями авторских прав на учебники и учебники становятся по-настоящему едиными.
В федеральном перечнем по многим дисциплинам появляется только один учебник, разработанный по заказу Министерства просвещения РФ, что точно также позволит унифицировать образовательные программы.
Очень важный момент на наш взгляд, это у всех на слуху Всероссийские проверочные работы (ВПР) и зачастую мы получали жалобы от родителей, и мы, и Министерство просвещения, и Рособрнадзор РФ связанные тем, что темы заданий, которые даются во ВПР дети ещё не проходили, и это было связано с тем, что каждая образовательная организация самостоятельно устанавливала программы, какие-то тематики переносились по времени позже, либо на следующий год, к ВПР ребята подходили не совсем подготовленными.
В настоящее время это просто исключено, перечень тематик, календарные планы по всей стране на 100% унифицированы. То, что касается содержания школьной программы, фактически остаётся на том же высоком уровне, который был у нас всегда".
- С 1 сентября учеников Российских школ ждут новые предметы, которые будут введены в рамках обновлённых федеральных образовательных стандартов. Что это за предметы, кто их будет преподавать и самое важное, как это повлияет на нагрузку ребят?
- Основные нововведения ждут нас в 2024 году, в школу возвращается черчение и начальная военная подготовка. Если говорить, с чем мы стартуем с 1 сентября 2023 года, то здесь, как таковых нет абсолютно новых предметов, возможно, и это право образовательной программы, перераспределение часов внутри учебного плана на определённые дисциплины, и тогда могут быть выделены отдельные модули дисциплин в отдельные предметы, например, в части курса математики, может появится отдельная дисциплина по теории вероятности и статистики.
Повышение квалификации в части преподавания дисциплин по новым федеральным образовательным стандартам через Институт развития образования Югры, а также через Федеральную академию просвещения РФ прошли тысячи педагогов нашего региона во II полугодии 2023 года.
- Минпросвещения России разработала единую модель профессиональной ориентации, т.е. профориентационный минимум. Определены ли сроки внедрения данной программы в Югре и что он будет в себя включать?
- Профминимум начнёт действовать с 1 сентября 2023 года, с ним мы по большей части знакомы, создан он на основе программы «Билет в будущее», та организация, которая координирует федеральный проект, также будет координировать сейчас реализацию данной программы.
Профминимум поддерживает 3 уровня минимальный, средний и высший уровень от 40 до 60 часов. Разработаны соответствующие программы и работа ведётся по различным направлениям, это работа в рамках основной деятельности, отдельные профориентационные элементы внедрены в общеобразовательные программы, в такие предметы как физика, математика. Фактически все предметы включены, это и внеурочная деятельность, профильное обучение, это работа с психологами в части комплексного тестирования на предрасположенность к той или иной деятельности профессионального будущего, отдельным направлением является работа с родителями. Сохраняется отдельный элемент программы «Билет в будущее» в части посещения предприятия, это всё систематизировано по всем направлениям деятельности образовательной организации.
Выпускники школ с 2023-2024 учебного года начнут получать медали «За особые успехи в учении» II степени - серебряные медали. Получить серебряную медаль может ученик, в аттестате которого не более двух оценок «хорошо», а все остальные оценки «отлично».
В школах Югры введут изучение специальной военной операции в рамках патриотического воспитания. Новый учебник истории разработан для 10-11 классов, тема СВО включена в учебник 11 класса. Такую информацию сообщил Алексей Дренин в прямом эфире 21 августа. Модератором прямого эфира выступил ЦУР Югры.
Оксана Албина