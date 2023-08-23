Борис Хохряков посетил объект, который входит в Карту развития Югры
Сегодня в Белоярском Председатель Думы Югры Борис Хохряков вместе с главой района Сергеем Маненковым побывали на строящемся объекте – Парке спорта и отдыха «Белая горка».
Конкурсный проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году.
Основной целью реализации проекта является сохранение и развитие основных функций рекреационного комплекса на природной территории, а также создание новых территорий спортивно-рекреационного комплекса – Парк спорта и отдыха «Белая горка», для всех групп населения города Белоярский, с учетом уникальных природно-климатических особенностей местности.
При формировании архитектурно-объемной композиции комплекса использованы образы традиционных элементов и компоненты идентичности территории.
«В Белоярском благоустраивается природная территория «Белая горка» общей площадью 7,7 гектаров. Здесь будет уникальный спортивно-рекреационный комплекс, инфраструктура для занятий горными лыжами, лыжероллерная трасса протяженностью 1 тысяча 100 метров. «Белая горка» – это ключевая территория в создании непрерывной городской набережной – единого рекреационного пространства на берегу реки Казым. Новый объект позволит белоярцам заниматься физической культурой и отдыхать всей семьей. В том числе, на это нацелена Команда Югры», – отметил после осмотра Борис Хохряков.
Проектом предлагается создание функциональных зон для разных людей. Зоны обособлены и, в то же время, имеют логичную связь между собой. Маршруты профессиональных спортсменов и других посетителей территории не пересекаются между собой. Предусмотрено увеличение длины лыже-роллерной трассы, устройство велосипедной дорожки, судейского домика с медпунктом, пункт проката, раздевалок, кафе. Предложено устройство сноу-парка с элементами для отработки трюков сноубордистами.
На берегу затоки расположатся сезонные горки для катания на санках и ватрушках. Всесезонная горка позволит кататься на ватрушках в любое время года. На берегу реки будут обустроены места для рыбалки и пикников. В лесных массивах пройдет экологическая тропа «Беличья тропа», будут обустроены площадки для проведения образовательных программ и традиционных игр. Создание необходимой инфраструктуры позволит проводить на территории национальные праздники «Вороний день», «День оленевода» и другие.
«Я считаю, что эта обширная, интересная и современная территория станет местом отдыха и развития белоярцев, здесь также могут проводиться общегородские и районные праздники, спортивные и культурные мероприятия», – подытожил Борис Хохряков.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры