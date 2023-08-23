Все югорские школы и детские сады готовы к новому учебному году
К новому учебному году на 100% готовы все образовательные учреждения Югры. Все учреждения обновили материально-техническую базу, библиотечные фонды, провели ремонты помещений, благоустроили прилегающие территории.
Об этом сообщила начальник отдела цифровой трансформации и инноваций депобразования и науки округа Лариса Цулая.
«Благодаря слаженной работе Команды Югры, мы открываем в Нягани школьный кванториум. Также 12 «Точек роста», в том числе в сельских территориях, для того чтобы дети, проживающие там, могли использовать в обучении высокотехнологичное оборудование», — сказала представитель окружного ведомства.
Она добавила, что 1 сентября в Нижневартовске откроется школа на 1125 мест. А до конца 2024 года в 11 муниципалитетах построят ещё 14 школ и реконструируют два учебных заведения.
Ранее мы писали о ходе проверок школ Сургута представителями Команды Югры, работниками мэрии, родителями и общественниками в рамках проекта «Родительская приемка».
ugra-news.ru