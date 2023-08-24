«С любовью из Югры»
Так называется фирменный югорский подарок, который буквально на днях редакции презентовал писатель из Берёзово Леонид Бабанин. Над его созданием он трудился в последнее время.
«Считаю, что подарок из Югры должен быть красивым и съедобным. Как раз сейчас занимались архитектоникой упаковки, и вот сегодня фирменный югорский подарок «С любовью из Югры» готов!», – делится радостью писатель.
Цветная коробка оформлена в национальном колорите и украшена фотографией Леонида Бабанина с двумя осетрами на вытянутых вверх руках. На ней также изложена краткая история пгт Берёзово. В коробке находятся красочно оформленные книги автора: «Рыба Обского Севера» и «Реквием осетру», медиа-диски с рассказами: «Баллада о рыбаке» и «Бабушкины пирожки», а также авторская открытка «Живите с любовью!» Кроме того, в набор вошли две банки рыбных консервов и сушёный сабельник с подробной инструкцией по его приготовлению в качестве лечебного лексира. Стоимость такого эксклюзивного югорского подарка доступная – составляет 3 000 рублей.
Есть и подарок из Югры эконом-варианта. Он состоит из трёх банок рыбных консервов и маленькой книжки-малышки «Северные кулинарно-рыбные страсти», цена которого всего 400 рублей.
Большой подарочный короб вышел в количестве 150 экземпляров, а эконом-вариан - 4 000. Их можно приобрести в аптеках "Vaieo Farm", агромаркетах и в магазинах "Ханты-Мансийского рыбокомбината" г. Ханты-Мансийска, в продуктовых магазинах п. Берёзово, в аэропорту "Рощино" г. Тюмени.
Эксклюзивные подарочные наборы "С любовью из Югры" ждут своих покупателей! Ведь, несомненно, это будет лучший подарок из Югры!
Ирина Самсонова