Столица Югры соберёт финно-угорских писателей
20–22 сентября 2023 года правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры организует в Ханты-Мансийске Всероссийскую конференцию финно-угорских писателей с международным участием.
Конференция пройдёт под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и международной организации регионов «Северный форум».
В масштабном мероприятии примут участие около 200 человек. Литераторы, переводчики, издатели, представители науки в сфере литературоведения, языкознания, этнографии, сотрудники библиотек и учебных заведений обсудят современное состояние и перспективы развития финно-угорской литературы.
В программе конференции запланированы секции, посвящённые мастерству перевода, исследованию финно-угорской литературы, нематериальному культурному наследию финно-угорских народов, языкам и образованию. Отдельная площадка будет посвящена исследователю обско-угорских языков и культуры Еве Шмидт.
Для начинающих писателей и совсем юных авторов будет организована образовательная программа. Начинающих литераторов ждёт творческий семинар с мастерами художественного слова и целая серия лекций и мастер-классов по книгоизданию, краудфандингу, продвижению современной литературы, самопрезентации и самопубликации с участием представителей сервисов «ЛитРес», «Литмаркет», Boomstarter. Молодые авторы получат возможность стать участниками Западно-Сибирского отборочного тура XIX Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри», а также Финно-угорской медиашколы и Мастерской юного автора.
В рамках конференции в Ханты-Мансийске пройдут Дни Литературной газеты в Югре.
Ряд мероприятий конференции будет интересен широкой аудитории. Горожан ждут презентации книг, встречи с авторами, выставка «Финно-угорский книжный мир». Для сотрудников библиотек и публики будет организована литературно-этнографическая мастерская, на которой будут осваивать азы создания путеводителей.
Конференция будет транслироваться на портале «Югра литературная».
Более подробная информация о конференции на сайте https://ugralit.okrlib.ru/node/3604.