III ЧУМовой фестиваль
…В зимний месяц белкованья
Здесь я в чуме родился.
Зыбкой мне была берёзы
Белоснежная кора…
Алитет Немтушкин
(эвенкийский поэт)
В далёкой древности многие народы, осваивая земли, дошли до самого Крайнего Севера – Север стал для них родным домом. Чтобы выжить и достойно хозяйствовать, получать пищу, одежду, транспорт и жильё, человек приручил единственное в своём роде животное – северного оленя. Именно из его шкур выделываются нюки для покрытия чума – универсального, мобильного и лёгкого жилища народов Крайнего Севера.
Несколько лет назад руководитель этно-культурного центра народов ханты и манси «Хатлые» («Солнышко») из посёлка Тром-Агана Сургутского района Майя Александровна Швейд вдохновилась идеей о проведении на лоне природы «ЧУМового фестиваля». 18-20 августа состоялся уже третий по счёту фестиваль. Открывая его, в своей приветственной речи она рассказала, чем будет наполнено мероприятие в течение трёх дней:
– Здравствуйте, дорогие участники III «ЧУМового фестиваля»! Мы рады приветствовать вас на нашей гостеприимной тромаганской земле. Сегодня сюда прибыли гости из поселений Сургутского района, городов Нефтеюганска, Мегиона, Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. В течение трёх дней мы все вместе окунёмся в настоящую жизнь кочевников – будем жить в чумах, мастерить, рукодельничать, разгадывать мудрёные головоломки, дегустировать блюда хантыйской кухни и т.д. И самое главное – познакомимся с особенностями жизни ханты реки Тром-Агана.
Гостей и участников фестиваля поприветствовал заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков:
– Очень приятно находиться здесь в уголочке тромаганской земли, на которой обычно проводится районный День обласа. И погода сама благоволит этому празднику. А какое хорошее место – намоленное, поэтому не сомневаюсь, что фестиваль пройдёт на «ура». Приятно видеть жителей практически со всего Сургутского района, даже с самой южной точки нашей территории прибыли гости. Очень приятно, что мы собираемся на такие важные события, делимся своим хорошим настроением, знанием обычаев, подходов к жизни, узнаём о жизни коренного населения. Любая встреча – это уже праздник, поздравляю вас с этим событием!
Председатель Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера автономного округа Александр Константинов также поприветствовал собравшихся:
– Я так рад видеть вас, наши родных, дорогих по образу жизни людей. Традиционный третий «ЧУМовый фестиваль» ждал вас! Желаю вам удачи в передаче знаний, умений и навыков жизни наших предков молодому подрастающему поколению югорчан!
Глава сельского поселения Ульт-Ягуна Дмитрий Юматов, обратившись к гостям, отметил:
– Мы рады видеть участников фестиваля на нашей радушной, прекрасной и красивой территории Божественной реки, именно так переводится название реки Тромъёган с хантыйского языка на русский. Я желаю, чтобы мероприятие, которое будет проходить не один день, прошло на высоком уровне, чтобы каждый из вас провёл время на «ЧУМовом фестивале» с чумовым настроением!
Гостей фестиваля «Ван рутат» («Близкие родственники») поприветствовали солистки фольклорного коллектива «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»). Также они исполнили песню «Екрат хуват» («По сосновым борам»), в которой говорится, что к сожалению, оленей постепенно заменяют современные виды транспорта, а ведь олень – это всё для северян…
Не обошлось открытие фестиваля и без обряда поклонения местным духам-покровителям, его провели представители сургутских ханты Данил Покачев и Артур Вандымов. Все вместе мы попросили здоровья, счастья, успехов и процветания югорской земле. Также задобрили местного Водного духа, попросив об удаче на воде и хорошем улове.
Затем участники фестиваля разошлись по своим чумам, чтобы обустроиться, а также подготовиться к проведению мастер-классов.
Каждая делегация представила свою территорию, а затем одарила гостеприимных хозяев гостинцами – рыбой, мясом и ягодами.
И вот в одночасье всё вокруг чумов преобразилась – появились столики с рукоделиями, настольными играми и яствами.
У одного из чумов женщины показывали технологии обработки и выделки оленьих шкур, изготовления нитей из оленьих жил, а также изделия, сшитые жильными нитями, насколько крепкими они получились.
У другого чума кипела работа по изготовлению сувениров. Приятно было видеть молодого отца, который с особой любовью для любимой доченьки сворачивал из кусочков ткани традиционную хантыйскую куколку «акань».
Научные сотрудники этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» и представители Центра по сохранению наследия хантыйского поэта Владимира Волдина, его внуки Виктор Банк и Екатерина Балина знакомили всех желающих с традиционными играми народа ханты. Гостья из Ханты-Мансийска, предпринимательница Наталья-Тэлинэ Чайникова-Вахрушева, разгадывая головоломки «Пять лошадей», «Хитрая лиса», «Палочки щол» и другие, отметила, что ей это не под силу, а в конце, когда она уже отчаялась разгадать секреты игр, сказала: «Какими же умными были наши предки!» Головоломки обских угров были подарены этно-культурному центру «Хатлые» («Солнышко»), поэтому теперь и тромаганские ребята будут учиться их разгадывать.
Хантыйские мастера Данил Покачев и Артур Вандымов изготовляли табакерки и набалдашник на хорей.
Первый вечер завершился концертом «Мойлэта нёлэк» («Дарите радость») – Александр Константинов, в прошлом работник культуры, исполнил популярные песни 70-80-х годов.
Второй день
Утро второго дня началось с гимнастики с тренером по хантыйскому боевому искусству «Пупи кат» («Медвежья лапа») Егором Кельминым.
Затем он провёл небольшую экскурсию по посёлку Тром-Агану и показал тренировочную базу, находящуюся на живописном берегу реки Тромъёган («Божественная река»), где до недавних пор проходили тренировки по самообороне. Посёлок небольшой, уютный, сегодня здесь проживает чуть более 190 человек, недавно был возведён новый Дом культуры. Тром-Аган входит в состав сельского поселения Ульт-Ягуна.
Сегодня одни гости представили свои изделия, изготовленные в первый день фестиваля, а другие готовили и представляли блюда как хантыйской кухни, так и русской. Гостья из Нефтеюганска Дарья Сенгепова показывала последовательность разделки рыбы, учила аккуратно снимать рыбью кожу, которая затем идёт на изготовление различных сумочек. Сегодня на суд участников фестиваля она представила саламат из дичи.
Когда стол был полон яств, гости пробовали и оценивали блюда, надо сказать, все они понравились, и это обстоятельство осложнило работу членов жюри, им было трудно выбрать вкуснейшее из вкуснейших.
После дегустации, немного передохнув, участницы женской половины фестиваля под руководством известного хореографа Фаины Иштимировой стали разучивать основные движения традиционных танцев народов ханты и манси.
А иные под чутким руководством тренеров осмелились попробовать себя в управлении лодкой-обласком.
Второй день завершился фольквечеринкой и этнодискотекой.
Завершающий третий день
Сегодня на территории стойбища состоялась спортивно-развлекательная программа «ХатлСтарт» («СолнцеСтарт»).
Приятно было смотреть, как млад и стар соревнуются между собой в силе и ловкости. Конечно же, победила дружба. Сегодня же Егор Кельмин повторил с участниками ЧУМового фестиваля основные элементы самообороны по системе «Пупи кат» («Медвежья лапа»).
Так постепенно III ЧУМовый фестиваль приближался к концу. Церемония закрытия началась с концертной программы участников от каждой территории Югры.
Организатор мероприятия Майя Швейд выразила всем огромную благодарность за то, что все отозвались и приехали на праздник, который, по мнению гостей, удался на славу.
На протяжении всех трёх дней пребывания на стойбище компетентное жюри оценивало и подводило итоги конкурсной программы III ЧУМового фестиваля. Все участники стали победителями сразу по нескольким номинациям, они были отмечены дипломами и ценными подарками.
Также состоялся разговор о том, как в следующий раз ещё интересней провести этот этнофестиваль. Звучали предложения о том, чтобы, например, провести мастер-класс по установке и разборке чума, организовать среди участников гонку на обласах, пригласить гостей с других территорий России и т.д.
До новых встреч!
Людмила Гурьева