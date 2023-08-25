III ЧУМовой фестиваль

Это не первый ФАП, который был построен на отдаленных территориях, благодаря Национальному проекту России «Здравоохранение». Реализация программы «Модернизация первичного звена» позволяет создавать новые и современные медицинские учреждения на отдаленных территориях, включая ФАПы.