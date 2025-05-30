Президенту России представили опыт Югры в развитии адаптивного спорта
В Москве состоялось заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта на тему развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
На совещании Владимир Путин дал правительству Российской Федерации ряд важных поручений — в частности, поручил разработать Концепцию развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Отдельное внимание материальному обеспечению – предстоит сформировать единый центр протезной помощи, который позволит эффективнее развивать наши отечественные разработки в этой сфере. Спорт используется для ресоциализации и возвращения к мирной жизни ветеранов СВО. Уже немало защитников Отечества стали членами спортивных клубов и сборных команд и показывают на соревнованиях серьезные спортивные результаты.
На заседании Совета по спорту при Президенте губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, возглавляющий профильную комиссию Госсовета, представил Владимиру Путину комплекс мер, которые могут стать поворотным моментом для 7 миллионов россиян с ограничениями по здоровью, которые могут заниматься спортом.
Впервые предлагается юридически закрепить ключевые понятия адаптивного спорта, убрав устаревшую терминологию. Это создаст правовую основу для всей системы, а также создать сервис на Госуслугах, который объединит информацию о методиках реабилитации, доступных объектах и медицинских показаниях. Это особенно важно для ветеранов СВО, которые часто теряются в бюрократических лабиринтах.
В сфере подготовки специалистов с учетом дефицита кадров предлагается разработать методику расчета потребности в тренерах, ввести повышающие коэффициенты оплаты труда.
Ещё одно предложение — инфраструктурный рывок, который должен включить в себя полную инвентаризацию спортивных объектов, федеральные субсидии на оборудование. Для спортсменов-ветеранов предполагается упрощение процедуры зачисления на этапы спортивной подготовки позволит продолжить карьеру после ранения.
Эти инициативы – продуманная система, их реализация потребует координации между ведомствами и регионами, но результат – полноценная жизнь миллионов россиян – стоит этих усилий.
«Все эти поручения я записал и от себя добавлю, что они появились не случайно в один миг, а благодаря работе тысяч людей, ратующих за развитие адаптивного спорта в нашей стране, энтузиастов что в 90-е и нулевые с нуля создавали условия для саморазвития людей с инвалидностью по всей стране»,— отметил Эдуард Исаков, который много лет отдал тренерской работе со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья, а сейчас активно занимается вопросами помощи в реабилитации участникам СВО с тяжёлыми ранениями,приведшими у инвалидности.
Эдуард Исаков ответил, что в видеоролике, представленном на Совете президенту России, фигурировал как показательный пример инфраструктуры здание филиала Центра адаптивного спорта Югры в Сургуте.
«Вспомнилось, как в 2010 году с идеей о строительстве современного спортивного, многофункционального обьекта по адаптивным видам спорта, который бы стал домом для ребят с инвалидностью, подошел к Наталье Западновой, как получил ее поддержку. Как готовил проект распоряжения губернатора Югры, эскизный проект, финансовое обоснование. Помню сколько времени и сил потребовалось, чтобы этот проект включить в программу департамента спорта Югры. Потребовалось практически шесть лет, чтобы этот проект был реализован. В итоге в уникальном спортивном инклюзивном центре появился легкоатлетический манеж, тренажерный зал, зал АФК, уникальный медико-восстановительный центр, гостиница, кафе. С 2017 года прошло почти восемь лет и за это время благодаря высокопрофессиональному коллективу, была проделана огромная работа по привлечению и реабилитации людей с инвалидностью с помощью физической культуры и спорта»,— отметил Эдуард Исаков.
Он подчеркнул, что после четвертого этапа комплексного физкультурного мероприятия «Герои нашего времени», который прошел в Югре, все участники – герои СВО отметили высочайший уровень организации.
«Уверен, что накопленный опыт в том числе по работе с военнослужащими, получившими боевые травмы необходимо развивать и транслировать. Нельзя останавливаться на достигнутом и конечно необходимо сделать все возможное, чтобы выполнить все Поручения Президента в части развития адаптивного спорта в каждом муниципалитете нашего региона»,— подчеркнул Эдуард Исаков.