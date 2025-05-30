Жителей Югры призывают к соблюдению мер безопасности на водоемах
С наступлением лета в Ханты-Мансийском автономном округе возрастает количество происшествий на водных объектах — источниках повышенной опасности.
Всего за месяц — с 26 апреля — в регионе произошло 14 происшествий на водных объектах, в результате которых погибли 11 человек. Последняя случившаяся трагедия — на протоке Горной, где утонул мужчина.
Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности:
— купаться необходимо только в разрешённых местах, на оборудованных пляжах;
— запрещается заплывать за ограждения, установленные в местах для купания;
— кататься на самодельных плотах, а также подплывать к близко идущим судам, лодкам, катерам.
Особое внимание следует уделять детям во время отдыха на водоёме. Купание несовершеннолетних должно проводиться под строги контролем взрослых!
Также необходимо придерживаться четких правил при использовании лодок и маломерных судов:
необходимо проверить наличие спасательных средств; нельзя подплывать к проходящим судам и пересекать их курс;
запрещено кататься на плавсредствах в плохую и ветреную погоду,
нельзя пользоваться плавсредствами без включённых или неисправных сигнальных огней в тёмное время суток; запрещено кататься на лодках, катерах, гидроциклах в местах массового купания людей; не следует садиться в лодке на край борта,
нельзя передвигаться на высокой скорости в незнакомых местах, где могут быть отмели, затопленные деревья и другие инородные предметы,
нельзя управлять лодкой в состоянии опьянения и передавать право управления лицу, находящемуся в таком состоянии.
Кроме того, судовладельцам рекомендуют воздержаться от выхода на воду в сильный ветер, при штормовом предупреждении и в условиях недостаточной видимости.
Добавим, что в Югре реализуется комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний сезон. В рамках плана предусмотрены профилактические действия и инициативы, направленные на предотвращение гибели людей на воде. В частности, югорские спасатели начали ежедневно патрулировать водоёмы вблизи городов и сёл, а также рыбацкие точки.
Напомним, что при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде необходимо незамедлительно звонить в службу спасения по телефонам «101» или «112».
При вызове необходимо сообщить диспетчеру характер случившегося и точное место происшествия: название водоёма, известные или примерные координаты местности. Также нужно указать информацию о наличии пострадавших и возможной угрозе развития негативных последствий.
Подчеркнем, что в Югре предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности на водоемах региона. Однако ключевая роль в предотвращении трагедий принадлежит сознательности каждого человека.