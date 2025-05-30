Фонд Тимченко проводит конкурс «Сила внимания 2025»
Жителей Югры приглашают принять участие в конкурсе «Сила внимания 2025». За 15 лет работы фонд поддержал более 5 тысяч проектов, проведя 23 конкурса.
Мероприятие направлено на создание комплексной системы заботы об уязвимых группах населения на малых территориях. В этом году конкурс проводится в третий раз и получил новое развитие – появилась специальная номинация «С заботой об уязвимых» для проектов, работающих одновременно с пожилыми людьми и семьями.
Для участников конкурса представлено три номинации:
«С заботой о старших» – поддержка пожилых людей старше 55 лет;
«С заботой о семье» – помощь уязвимым семьям;
«С заботой об уязвимых» – комплексная поддержка обеих целевых групп.
Конкурс ориентирован на малые территории с населением до 200 тысяч человек. Заявки принимаются до 11 июня 2025 года на официальном сайте Фонда Тимченко: https://fondtimchenko.ru/contests/programs/sila-vnimaniya-2025/
Победители конкурса получат финансовую поддержку до 800 тысяч рублей, а также экспертную поддержку и участие в обучающей программе фонда. Проектные команды смогут расширить работу с уязвимыми группами и выстроить комплексную систему заботы в своём регионе.
Подробная информация о конкурсе доступна на официальном сайте Фонда Тимченко.