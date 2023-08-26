На территории Ханты Мансийского района участились укусы ос
Сотрудники Ханты-Мансийской районной больницы ежедневно оказывают помощь пострадавшим от укусов жалящих насекомых, в частности детям. Укус осы может стать неприятным и опасным происшествием, особенно для людей, которые на него аллергичны. Большинство людей реагируют на укус осы с локальными симптомами, такими как боль, покраснение и отек в месте укуса, но для некоторых людей это может привести к серьезным реакциям. Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья важно знать первую медицинскую помощь для укушенного осой.
В случае укуса осы первым шагом должно быть удаление жала осы, если она осталась в коже. Это можно сделать, используя пинцет или другой предмет с тонким концом, чтобы аккуратно подхватить жало и вытащить его. Однако, если жало не удастся увидеть или удалить, не стоит пытаться извлекать ее насильственными методами, это может привести к дополнительным повреждениям тканей.
Затем необходимо охладить место укуса осы, чтобы снизить отечность и облегчить боль. Это можно сделать, нанеся холодный компресс на участок укуса обернутый в мягкую ткань. Держите компресс на месте укуса в течение 10-15 минут.
Для облегчения боли можно принять безрецептурные болеутоляющие препараты, такие как парацетамол или ибупрофен, в соответствии с рекомендациями и указаниями на упаковке.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
VK https://vk.com/dzhmao
Телеграм https://t.me/dzhmao
OK https://ok.ru/group/55281409327214