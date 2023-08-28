В Октябрьском районе возводится новая больница
Благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в июле этого года в городском поселении Приобье началось строительство новой участковой больницы.
Площадь будущей больницы составит 12280 квадратных метров. Она будет оснащена необходимым медицинским оборудованием и мебелью, здесь будут функционировать поликлиника на 200 посещений в смену, а также стационарные отделения общей численностью 52 койки круглосуточного пребывания. Помимо поликлиники и стационарных отделений будет работать отделение скорой медицинской помощи, дневной стационар, отделение лучевой диагностики и клинико-диагностическая лаборатория. Ежегодно здесь смогут получать медицинскую помощь более 8 тысяч человек, с учетом населения поселка Сергино.
Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счет укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров.
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