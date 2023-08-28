В Музее геологии, нефти и газа состоится открытие мемориальных плит «Звезды Югры»
30 августа в 13:30 в Музее геологии, нефти и газа состоится торжественное открытие мемориальных плит.
Мемориал «Звезды Югры», представляющий череду памятных знаков-звезд, на которые нанесены имена выдающихся деятелей, был открыт еще в 2004 году. С тех пор ежегодно в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности фасад здания музея украшается новыми звездами. Уже открыто 56 звезд, 30 августа это количество увеличится ровно на две звезды.
Одна из новых звезд будет посвящена Большагину Евгению Васильевичу.
Кавалер Ордена Дружбы народов, Ордена Трудового красного знамени. Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Имеет звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР». Почетный гражданин города Нижневартовска.
Самотлору и Нижневартовску Евгений Большагин отдал более полувека своей жизни. В 61 год вышел на заслуженный отдых, проработав в нефтяной промышленности более сорока лет.
Ходатайство о внесении именной звезды Большагина Евгения Васильевича на мемориал «Звезды Югры» было направлено Председателю Совета по утверждению кандидатур выдающихся деятелей, трудовых коллективов, организаций ХМАО-Югры от НОППО «НК "Роснефть» Нефтегазстройпрофсоюза России.
Еще одна звезда — в честь Конторовича Алексея Эмильевича.
Выдающийся ученый в области теоретических и прикладных проблем геологии и геохимии нефти и газа, крупный организатор комплексных исследований в области геологии нефти и газа, стратегии и программ развития нефтегазового комплексов России, глобальных проблем развития энергетики.
Доктор геолого-минералогических наук, академик, советник РАН. Автор и соавтор более 1000 научных работ, в том числе более 50 монографий.
Занимается проблемами региональной геологии и геохимии платформенных областей Сибири, разработкой энергетической стратегии России в сфере энергетики Сибири и других регионов. Внес значительный вклад в развитие теории нафтидогенеза – происхождения нефти и газа, вместе с рядом академиков научно обосновал и открыл нефтегазоносность периода Докембрия (от 540 млн до 4,5 млрд лет назад) в Восточной Сибири.
Активный участник открытия и освоения крупнейших нефтегазоносных провинций: Западно-Сибирской, Лена-Тунгусской и Хатангско-Вилюйской. Под руководством А.Э. Конторовича в 1970-80-е годы разработаны комплексные программы развития геологоразведочных работ на нефть и газ в Западной и Восточной Сибири, Якутской АССР.
Ходатайство о внесении именной звезды Конторовича Алексея Эмильевича на мемориал «Звезды Югры» было направлено Председателю Совета по утверждению кандидатур выдающихся деятелей, трудовых коллективов, организаций ХМАО-Югры от АУ ХМАО-Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана».
В музее также доступна посвященная Мемориалу одноименная выставка. Постоянная экспозиция в виде стены с вмонтированными в неё именными ячейками «Звезд Югры» уже более подробно знакомит посетителей с биографиями выдающихся деятелей, демонстрирует личные предметы, семейные реликвии героев мемориала.
Музея геологии, нефти и газа