«Эхо северного сияния»: юные авторы создают сборник сказок в этнолаборатории
Центральная библиотека г. Мегиона совместно с городским отделением общественной организации «Спасение Югры» реализует проект этнолаборатории «Северное сияние». Он даёт подросткам и молодёжи возможность попробовать свои силы в разных видах творческой, культурной и общественной деятельности, а в будущем может помочь определиться с профессией.
Встречи с интересными людьми и знакомство с историческими фактами помогают участникам узнать историю родного края изнутри, понять, как много сил и души вложили их предки в экономику и культуру региона.
В этнолаборатории проходят литературные мастер‑классы «Сказки в нашей жизни. Слушаем, читаем и пишем сказки». Они выстроены по принципу: от восприятия сказок народов Севера – к сочинению собственных историй. Участники читают вслух произведения Марии Волдиной (Вагатовой), Таисии Чучелиной, Галины Слинкиной, обсуждают характеры и поступки героев, анализируют настроение сказок, отражение в них природных явлений Севера, создают собственные мини‑сказки, следуя правилам сказочной композиции.
Этнолаборатория «Северное сияние» стала местом, где традиции встречаются с творчеством. Юные авторы не просто сочиняют увлекательные истории – они опираются на мотивы и образы хантыйского и мансийского фольклора, анализируют связь своих сюжетов с культурным наследием, ищут способы творчески переосмыслить наследие предков для современного читателя.
«Люблю сочинять стихи, а теперь захотелось самой сочинить сказку, и уже придумала героев», – делится участница лаборатории Анастасия Кирейчева. Через творчество подростки не только знакомятся с фольклором, но и вносят вклад в его популяризацию среди сверстников.
Итогом работы станет сборник сказок «Эхо северного сияния», а иллюстрации к сказкам создаст педагог, художник и иллюстратор Гайша Ульбаева.
Каждая сказка, написанная в стенах этнолаборатории, – это не просто история, а маленький мост между прошлым и будущим, между традицией и современностью. А сборник «Эхо северного сияния» станет живым свидетельством того, как молодое поколение переосмысливает и продолжает культурное наследие Севера.
Торжественная презентация сборника сказок «Эхо северного сияния» запланирована в рамках IV открытой городской литературно‑краеведческой конференции «Живое югорское слово». Жители и гости Мегиона смогут познакомиться с творческими работами юных авторов в конце апреля.
Анна Горлова,
ведущий библиотекарь, председатель городского отделения ОО «Спасение Югры»