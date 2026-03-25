В Кондинском районе из-за потепления закрывают движение по автозимникам
Управление автомобильных дорог Югры сообщает о закрытии зимних автомобильных дорог в, регионе в связи с наступлением устойчивых положительных температур окружающего воздуха.
Как отметили в ведомстве, уменьшение толщины льда на ледовых переправах, образованием колейности, промоин и дефектов проезжей части на зимних автомобильных дорогах затрудняют движение автотранспорта и делают невозможным обеспечение безопасности дорожного движения.
«С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, с 00 часов 00 минут 26 марта 2026 года движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам Кондинского района будет закрыто», — сообщили в управлении автомобильных дорог Югры.
Речь идет о сезонных автомобильных дорогах пгт. Кондинский — с. Болчары, с. Болчары — с. Алтай — д. Кама, подъезд к д. Кама, пгт. Кондинское – д. Никулкина, пгт. Междуреченский — пгт. Кондинский, подъезды к с. Ямки и д. Юмас, пгт. Междуреченский — с. Карым — д. Шугур, подъезд к с. Карым.