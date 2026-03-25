В Октябрьском районе закрывают два проходящих через Обь зимника
Управление автомобильных дорог Югры сообщает жителям Ханты-Мансийского автономного округа и гостям региона о закрытии в Октябрьском районе двух зимних автомобильных дорог, на маршруте которых имеются ледовые переправы через Обь.
Как сообщили в ведомстве, решение принято в связи с наступлением устойчивых положительных температур окружающего воздуха, снижением несущей способности проезжей части зимних автомобильных дорог, уменьшением толщины льда, изменением структуры льда на ледовых переправах.
«С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщаем, что с 19:00 часов 26 марта 2026 года будут закрыты зимние автомобильные дороги Октябрьского района по направлениям 69 карьер − с. Пальяново, п. Сергино − пгт. Андра», — сообщили в ведомстве, отметив, что с целью недопущения несанкционированного проезда транспортных средств, въезды на зимние автомобильные дороги будут перекрыты искусственными заграждениями.