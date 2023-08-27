Югорский государственный университет планирует стать членом Индонезийской Ассоциации Торговли Углеродом
21 августа сотрудники структурного подразделения НОЦ «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» - кафедры ЮНЕСКО регионального проектно-консультационного центра «Карбон Дата Центр» провели переговоры по вступлению в Индонезийскую Ассоциацию Торговли Углеродом, руководителем которой является доктор Риза Суагра.
Главной целью сотрудничества является сохранение состояния окружающей среды в странах с большими запасами природных ресурсов, какими являются Россия и Индонезия. В ходе диалога стороны обговорили возможные варианты сотрудничества, как в научной сфере, так и в сфере углеродного регулирования. Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в области глобального сохранения климата и в области реализации климатических проектов. Индонезийские коллеги считают необходимым создание глобального углеродного рынка, который бы помогал мотивировать как частные, так и государственные компании к сохранению климата.
Также интерес коллег вызвала научно-исследовательская деятельность Югорского государственного университета в области мониторинга парниковых газов, осуществляемая на карбоновом полигоне «Мухрино. Они выразили желание посетить полигон и обменяться опытом с научными сотрудниками НОЦ.
Справочно
Индонезийская Ассоциация Торговли Углеродом (Indonesian Carbon Trade Association - IDCTA) - является ведущей Ассоциацией и играет важную роль в национальной и глобальной торговле углеродом. Поддерживает инновационную углеродную экономику в рамках исследований и разработок.
Риза Суарга, доктор в области управления ресурсами и антропологии, директор Ассоциации, основатель и председатель Agrausresources, является инициатором “Saving Our Tomorrow”, направленной на то, чтобы превратить Индонезию в выдающегося спасителя Земли посредством реализации углеродных проектов. Автор множества статей и книг о лесном хозяйстве и о том, как бороться с незаконными рубками. Его опыт управления крупномасштабными лесохозяйственными и углеродными проектами, среди прочего, включает устойчивое лесопользование, реализацию проекта восстановления и сохранения торфяников Суматра-Меранг (Южная Суматра).Он был первым председателем Carbon Team, созданной Ассоциацией индонезийских лесных концессионеров, затем возглавлял Постоянный комитет по стандартизации и сертификации Индонезийской торгово-промышленной палаты. В настоящее время входит в состав Экспертного совета Министерства Технического комитета по проверке экологически чистых технологий и Специального комитета по стандартам обслуживания общественных объектов.
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