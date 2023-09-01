В новый учебный год с крепким здоровьем
1 сентября врачи детской поликлиники Нижневартовска организовали для юных вартовчан праздничный День открытых дверей, в рамках которого ребята смогли пройти необходимые обследования организма перед новым учебным годом.
В этот день медицинские специалисты проведут лекции среди пациентов по вопросам иммунопрофилактики, травматизма, синдрома дефицита внимания, гигиены мальчиков и девочек, принципах и поддержании здорового образа жизни, рациона питания, закаливания, пользе двигательной активности (физкультура, спорт, закаливание). Раздадут брошюры, памятки, листовки по организации питания школьников и занятиям спорта, а также охране зрения.
В Центре здоровья для детей, ребята пройдут аппаратно-комплексное обследование организма, включающее в себя измерение физических параметров (рост, вес, артериальное давление), спирометрию (оценка жизненной емкости легких), исследование на кардиовизоре, экспресс-анализы крови, состояние тела (соотношение мышц, жира, воды), получат необходимую консультацию гигиениста стоматологического, обследуются на аппарате биологически-обратной связи (БОС), направленного на развитие у пациентов навыков самоконтроля. По итогам диагностики, каждый получит консультацию от врача-педиатра. При отсутствии противопоказаний, родителям будет выдана справка для посещения ребенком спортивных секций и сдачи ГТО.
В холле и зонах комфортного ожидания приема, для маленьких пациентов будут подготовлены творческие уголки с раскрасками и демонстрацией мультфильмов. Организована раздача поздравительных открыток с Днем знаний, шаров и сладких подарков.
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