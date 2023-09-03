Поздравление с Днем работников нефтяной и газовой промышленности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой
Уважаемые работники, ветераны нефтяной и газовой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
За моей спиной мемориал «Первооткрывателям газа в Западной Сибири «Скважина Р-1» в Березово – место силы, подвига и вдохновения первопроходцев. Говоря о значении Березовского фонтана для Родины, министр нефтяной промышленности Советского Союза Николай Константинович Байбаков, вспоминал: «Газ Березово поставил последнюю точку в спорах ученых о перспективности Западной Сибири. Даже, пожалуй, восклицательный знак!».
Вот с этим восклицательным знаком и работаем 70 лет.
Сердце нефтегазовой отрасли России бьется в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Наш регион – энергетический щит страны. В первом полугодии югорскими нефтяниками добыто 108,2 млн тонн нефти, 15,7 млрд кубических метров природного и попутного нефтяного газа. В пробную эксплуатацию введены Юккун-Ёганское (ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») и Восточно-Рогожниковское (ПАО «Сургутнефтегаз») месторождения. Увеличены объем эксплуатационного бурения, ввод новых добывающих скважин; ведутся геологоразведочные работы; в бюджетную систему страны направлены 1,5 трлн. Рублей.
Наши нефтегазодобывающие предприятия внедряют цифровые, инновационные технологии, создают отечественные высокотехнологичные «ключи» для разработки трудноизвлекаемых запасов, заботятся об окружающей среде, жизни, безопасности и здоровье югорчан, помогают коренным народам.
Нефтяная компания «Роснефть» – лидер по объемам добычи нефти и эксплуатационного бурения в Югре. Ее дочерние общества реализуют инновационные проекты по повышению производственной эффективности. При поддержке «РН-Югаснкнефтегаз» в поселке Белый Яр Сургутского района открыт культурно-досуговый центр. В Нижневартовске при участии «Самотлорнефтегаза» обновлен ролледром, открыт веревочный парк. «РН-Няганьнефтегаз» в поселке Талинка Октябрьского района построил модульную котельную. «Конданефть» строит дорогу в селе Леуши Кондинского района.
«Сургутнефтегаз» – крупнейший налогоплательщик Югры, передовик в проведении операций по применению инновационных методов увеличения нефтеотдачи пластов. Ежегодно компания ремонтирует до 116 тысяч квадратных метров автомобильных дорог в Сургуте и Сургутском районе. Передаёт медицинским организациям Югры медикаменты, медицинское оборудование.
Компания «ЛУКОЙЛ» и ее дочернее общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в этом году в Лангепасе открывает профильные классы «ЛУКОЙЛ», в Когалыме завершается масштабное строительство образовательного центра – филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета.
Совместно с «Газпром нефтью» продолжаем реализацию федерального проекта по вовлечению в разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов. В районах присутствия компания создает высокопроизводительные рабочие места для югорчан. Её дочернее предприятие «Газпромнефть-Хантос» на своих месторождения строит современные общежития, столовые, спортивные комплексы.
«Салым Петролеум Девелопмент» оказывает поддержку Югорскому государственному университету в создании в Югре системы мониторинга парниковых газов.
«Славнефть-Мегионнефтегаз» реализовал пилотный проект по дистанционному контролю соблюдения требований природоохранного законодательства с использованием технологий дополненной реальности. Компания помогает воплощать в жизнь инициативы по адаптации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.
При участии «Независимой нефтяной компании» в Нягани ремонтируется плавательный бассейн, в поселке Приобье Октябрьского района – реконструируется районная спортивная школа олимпийского резерва.
«Газпром Трансгаз Сургут» и «Газпром Трансгаз Югорск» публичного акционерного общества «Газпром» продолжают работы по строительству объектов инфраструктуры для газоснабжения и газификации населенных пунктов Югры.
В обеспечении газом населенных пунктов Нижневартовского района участвует и нефтегазовая компания «РуссНефть».
Впереди новый для нефтяников исторический рубеж –
добыча 13-миллиардной тонны нефти.
Убеждена, ваши, уважаемые нефтяники, газовики новаторские идеи, трудовые достижения ещё многие десятилетия будут задавать ритм экономике России.
От имени югорчан благодарю вас за надежность, социальное благополучие, которое вы создаете для Родины.
Здоровья, добра вам, вашим родным, близким!
Полная версия видеообращения доступна по ссылке https://admhmao.ru/gubernator/foto-video/video/9209083/
Правительство Югры