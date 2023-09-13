В Полноватской школе открылся Центр «Точка роста»
В день празднования 310-летнего юбилея села Полновата в нашей школе состоялось торжественное открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», созданного в рамках федерального проекта «Современная школа» по нацпроекту «Образование».
В церемонии открытия приняли участие глава Белоярского района Сергей Маненков, председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района Ирина Вакуленко, учителя, учащиеся и родители.
Почётное право разрезать ленту было предоставлено Сергею Петровичу Маненкову и учащемуся 10 класса Богдану Пермякову.
Руководитель «Точки роста» Раиса Альмухаметова рассказала о целях создания Центра, его инфраструктуре, педагогах и плане работы Центра на 2023-2024 учебный год.
Здесь будут реализовываться не только общеобразовательные программы по предметам: «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия» с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и программы дополнительного образования и внеурочной деятельности.
После торжественного открытия для гостей была проведена экскурсия по химической, физической и технологической лабораториям, где ребята-старшеклассники на новом оборудовании провели опыты, увидели роботов-манипуляторов. Всё это произвело огромное впечатление на взрослых и детей. «Сейчас это самое любимое место в школе, мы с нетерпением ждём, когда начнутся уроки в этих кабинетах, а сейчас во время перемен встречаемся с ребятами в холле Центра, где можно, сидя на удобных пуфиках, поиграть в шахматы.
Совместная новость юнкора Сергей Яркина и преподавателя родного языка Полноватской средней школы Анастасии Вахат