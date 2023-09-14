Неделя открытых дверей прошла в детском этнокультурно-образовательном центре
«Какой главный признак настоящего таланта?
Это постоянное самосовершенствование».
В. Стасов
Август, сентябрь – горячая пора в детском этнокультурно-образовательном центре, педагоги набирают в свои творческие объединения детей.
С 4 сентября по 10 сентября прошла Неделя открытых дверей, это время, когда ребята приходят в Центр и знакомятся с его деятельностью. Целую неделю в центре были гости, ребята приходили классами. В этот раз гостями были учащиеся школ №3, 5, 7 – наши сетевые партнеры.
Многие ребята впервые побывали в Центре и узнали о традиционной культуре народов ханты и манси. Педагоги встречали ребят приветственными словами: - Вуща! - Паще олан! - Здравствуйте!
Ребята узнали, почему центр называют «Лылынг союм», что в переводе означает Живой ручеек?
Гостям Центра было интересно послушать музыкальные наигрыши на традиционных музыкальных инструментах: санквылтап, нарсьюх, лебедь. Подарком для ребят было исполнение наигрыша под танец деревянных кукол, ребятня весело хлопала в ладоши и аплодировала музыканту Мерову Владимиру Савельевичу.
В 2023-2024 учебном году в Центре будет реализовываться 18 общеразвивающих программ по четырем направленностям, это художественное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, ествественнонаучное.
Художественная направленность самая востребованная в городе Ханты-Мансийске, ребята записываются на рисование, бисероплетение, декоративно-прикладное творчество, музыкально-танцевальное искусство, театральную деятельность. Это радует, только творчество может развивать креативное мышление, фантазию, раздвигать горизонты ребят и заглянуть в будущее!
Новые программы будут реализовываться в этом году, так появилась программа по войлоковалянию, как ремесло в декоративно-прикладном виде искусства. В центре в новом учебном будет педагог по женским танцам обско-угорских народов.
Туристско-краеведческая и естественнонаучная направленности интересны ребятам центра с точки зрения изучения истории города Ханты-Мансийска, округа Югры. Исследовательские проекты привлекательны в познавательном плане, изучить традиционный предмет и защитить по нему проект можно тут же на детских исследовательских конференциях «Дорога предков» («Йис ёх йөш»), которая проходит в октябре месяце, «Помним» – в мае месяце.
На программу «Капелька» (Вит сам) социально-педагогической направленности принимаются дети с 5 лет. Программа привлекательна родителям, которые собираются отправлять, своих детей через год в школу. На занятиях ребята будут вырезать, клеить, лепить, учить слова и стихи на мансийском языке. Педагог этого объединения с большим опытом работы, каждый воспитанник глубоко проникается культурным наследием обских угров.
В центре изучают хантыйский язык (казымский диалект) – можно записаться на дополнительную общеразвивающую программу «Золотое слово», возраст 7+.
Ребята могут проявить свой талант и способности в детских проектах «Сказки звенящего ручейка», где можно в традиционной одежде народов ханты и манси или в костюме героев сказок поучаствовать в съемке клипа.
Онлайн проект детская энциклопедия «Я, МЫ – народы Югры» будет привлекательна для ребят возраста 7+, здесь можно показать свой талант репортера, рассказчика. Как писал великий Ф. Ницше «Творчество! Вот великое спасение от страданий, великое облегчение жизни!»
Ждем ребят в наши объединения, мы рады, что «Живой ручеек» неиссякаем энергией педагогов, молодых специалистов, каждый из них уникален и несет традиционную культуру в народ! Жизнь «Живого ручейка» продолжается!
Методист МБУ ДО «ДЭКОЦ»
Белявская И.Б.