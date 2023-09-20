В команде врачей перинатального центра нижневартовска снова пополнение
В БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» приступила к работе молодой специалист, врач-акушер-гинеколог Храпова Анастасия.
Анастасия Алексеевна родилась и выросла в Нижневартовске, а в 2020 году окончила лечебный факультет Новосибирского государственного медицинского университета, где успешно обучалась на бюджетной основе. В том же году, по окончании ВУЗа, Анастасия Алексеевна заключила договор с Нижневартовским перинатальным центром на обучение по программе ординатуры в рамках целевого приема на базе Сургутского государственного университета по специальности «Акушерство и гинекология».
Успешно освоив программу ординатуры и пройдя первично-специализированную аккредитацию, молодой специалист прибыла на место трудоустройства согласно договору о целевом обучении.
Доктора сразу приняли на работу в акушерский стационар, в приемное отделение. Это очень ответственный пост, поскольку в стационар поступают пациенты, которым зачастую необходимо оказывать специализированную медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме.
В акушерском стационаре Нижневартовского перинатального центра оказывается специализированная медицинская помощь по профилю «акушерство и гинекология» беременным женщинам со всей территории Восточной медицинской зоны автономного округа и северных территорий Томской области. Качественные показатели работы перинатального центра всегда были на высоком уровне, так, показатели смертности на протяжении многих лет были ниже целевых.
Анастасия Алексеевна поделилась: «В школьные годы я увлекалась изучением химии и биологии, благодаря полученным знаниям прекрасно сдала ЕГЭ, а когда встала перед выбором куда поступать – сразу решила: стану врачом! На 4 курсе после успешного участия в Олимпиаде среди студентов выбрала свою будущую специализацию – акушерство и гинекологию. Очень увлекали практические занятия по дисциплине, появился устойчивый интерес именно к этой специальности, захотелось заниматься оказанием медицинской помощи женщинам, особенно тем, кто стоит на пороге рождения ребенка!».
Поскольку в учреждении активно поддерживается институт наставничества, молодому специалисту сразу был назначен опытный наставник для оказания помощи в приобретении профессиональных навыков, ускорения процесса профессиональной и психологической адаптации к условиям труда в коллективе, для повышения заинтересованности в высокой результативности профессиональной деятельности, овладения нормами медицинской этики и деонтологии, корпоративной культуры.
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», в текущем году в учреждение были приняты на работу восемь врачей: пять врачей-акушеров-гинекологов, один врач-анестезиолог-реаниматолог, один врач-неонатолог и врач-невролог. Кроме того, коллектив пополнился 23 специалистами со средним медицинским образованием.