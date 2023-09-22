Доступ к интернету появился ещё в одном малом посёлке Югры
Завершилось строительство оптоволоконной линии связи в посёлке Песчаный Сургутского района – здесь появился доступ к мобильному интернету и голосовой связи. Работы проведены компанией «Ростелеком» в рамках второго этапа федеральной программы устранения цифрового неравенства, которая направлена на модернизацию малых поселков, деревень и сёл с населением от 100 до 500 человек. Население Песчаного – 137.
Чтобы обеспечить население Песчаного интернетом, специалисты компании протянули около семи километров оптического волокна от деревни Лямина, где инфраструктура провайдера уже существует. В Песчаном установили базовую станцию, которой было присвоено имя Валентина Замятина – почетного гражданина Сургутского района, педагога и поэта.
По словам Алексея Дизера, главы сельского поселения Лямина, в состав которого входит Песчаный, жители посёлка – в основном пожилые люди, к которым на праздники и каникулы приезжают дети и внуки. – «С появлением интернета мы шагнули сразу на век вперед. Теперь люди постоянно находятся на связи с родственниками и друзьями, получили новые полезные возможности: доступ к различным сервисам через мобильное приложение и даже к онлайн-кинотеатрам в своих смартфонах».
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой отметил, что с приходом интернета жители могут через портал Госуслуг подавать заявки на получение льгот или субсидий, записываться на прием к врачу, оплачивать услуги ЖКХ и пользоваться возможностями дистанционного образования.
В дальнейшем у жителей Песчаного появится возможность подключить интерактивное телевидение, видеонаблюдение и другие сервисы от компании «Ростелеком». Директор Ханты-Мансийского филиала Дмитрий Лукошков отметил, что в регионе идёт постоянное строительство и модернизация сетей связи для доступа жителей к высокоскоростному оптическому интернету и сегодня им охвачено более 90 % домохозяйств региона.