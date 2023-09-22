В Москве прошло мероприятие по содействию развития литературы, языков, укреплению культурных связей и сохранению этнической идентичности финно-угорских народов
Руководитель Представительства – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Владислав Нигматулин поприветствовал участников Всероссийской конференции финно-угорских писателей.
21 сентября в Москве в Доме народов России прошло пленарное заседание Всероссийской конференции финно-угорских писателей и презентация книжной выставки «Югра: коллекция незабываемых впечатлений». Конференция входит в цикл мероприятий, организуемых руководством Югры для содействия развития литературы, языков, укрепление культурных связей и сохранение этнической идентичности финно-угорских народов.
Событие патронирует Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и международная организация регионов «Северный форум». Конференция прошла на двух площадках: в Ханты-Мансийске и Москве. В этом масштабном мероприятии приняли участие свыше 200 человек из России, Венгрии, Беларуси, Молдавии, США. Среди них литераторы и переводчики, педагоги и деятели науки, сотрудники библиотек и издательств.
Конференция приурочена к 75-летию Еремея Даниловича Айпина – хантыйского советского и российского писателя, автора более 20 произведений, часть из которых переведены не только на языки ближнего и дальнего зарубежья, но даже на языки других народов России.
В своем выступлении Владислав Нигматулин процитировал его слова: «Человек, связанный с родной землей, намного крепче. Такого человека не так просто сломать и покорежить, у него корень прочный, далеко в землю уходит, крепко в земле сидит…»
Он напомнил, что языки требуют такого же бережного отношения, как природа, с которой неразрывно связана финно-угорская культура: «Язык может обмелеть, как река от засухи, из его обихода могут исчезать целые слова, как деревья после лесного пожара».
В конце выступления Владислав Нигматулин подчеркнул, что руководство Югры всегда будет стоять на страже, защищать и оберегать как язык, так и культуру финно-угорских народов.
Он сердечно поблагодарил всех, кто сделал проведение этого мероприятия возможным: Федеральное агентство по делам национальностей, Комиссию Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Международную организацию северных регионов «Северный Форум», Государственную библиотеку Югры и отдельно отметил теплый радушный прием Дома народов России для всех участников.
Источник: Депполитики Югры