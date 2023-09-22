Борис Хохряков принял участие в работе конференции финно-угорских писателей
Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в работе Всероссийской конференции финно-угорских писателей с международным участием.
Конференция объединила более двухсот литераторов, переводчиков, издателей, исследователей, журналистов, общественных деятелей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Тюмени, Томска, Новосибирска, Челябинска, Мурманска.
В конференции приняли участие представители финно-угорских регионов России: Республик Мордовия, Коми, Удмуртии, Марий Эл, Карелии, Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также Венгрии, Молдавии и Беларуси. Вне всякого сомнения, конференция стала масштабным событием для финно-угорского мира и всего культурного сообщества нашей страны.
Приветствовал сегодня участников конференции Председатель Думы Югры Борис Хохряков.
«Эта конференция подтверждает, что финно-угорский мир един, и каждый из присутствующих нацелен на то, чтобы сохранять уникальные традиции, язык, культуру коренных малочисленных народов. На территории России проживает 24 народности финно-угорской группы.
Если говорить о Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а мы вас всегда здесь рады приветствовать, то это место исторического проживания ханты, манси и ненцев. Здесь живут более 32 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера, занимаются традиционными видами деятельности, развитием оленеводства.
Мы сохраняем истоки культуры коренных малочисленных народов Севера, и этому способствует, в том числе, региональный парламент. В единственном субъекте Российской Федерации в Думе автономного округа есть Ассамблея представителей коренных малочисленных народов севера. И на сегодняшний день у нас мощная законодательная база по поддержке народов Севера: есть закон о языке, о фольклоре, развитии оленеводства, развитии традиционных видов деятельности и другие.
Мы всегда пропагандируем фольклор, этнос коренных народов, потому, что часто проводятся фестивали, выставки. Также у нас успешно работаю две газеты, которые издаются на языках ханты и манси – «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», регулярно выходят в эфир телевизионные и радиопередачи, есть уникальный театр обско-угорских народов «Солнце».
Подобные мероприятия как ничто иное свидетельствуют о единстве финно-угорского мира и вашем стремлении к тесному сотрудничеству для сохранения и развития своей уникальной культуры. И в этом стремлении мы всегда готовы вас поддержать.
В нашей стране проживают 24 народности финно-угорской группы. Югра является исторической Родиной для таких народов как ханты, манси и ненцы. Сегодня в автономном округе проживают более 32 тысяч представителей коренных народов Севера.
Югра имеет удивительную историю и очаровывает культурным своеобразием. И самое главное – здесь делается все возможное для сохранения уникального быта, уклада жизни и культуры северных народов: создана законодательная база, направленная на поддержку языков и фольклора и традиционных видов деятельности коренных народов Севера; регулярно проводятся фестивали национальных коллективов и выставки традиционного национального искусства, а также успешно работает Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок.
Борис Хохряков поздравил писательское сообщество с созданием Ассамблеи финно-угорских писателей, пожелал всем успехов благородном деле и вручил заслуженные награды.
Благодарственные письма Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вручены научному сотруднику Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Любови Федоркив и инженеру-исследователю Прокопию Тарлину.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры