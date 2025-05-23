Президентской платформе «Россия – страна возможностей» исполнилось семь лет
Платформа «Россия – страна возможностей», созданная по поручению Президента России Владимира Путина, отмечает 7-летие. За это время участниками ее проектов, конкурсов и олимпиад стали жители всех 89 регионов России и 150 стран мира. Миллионам людей платформа помогла поверить в себя, поступить в вуз, найти профессию по душе, обрести единомышленников, построить карьеру, увидеть самые красивые места страны, попасть на госслужбу и не только.
За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад: «Лидеры России», «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я – профессионал», Международный строительный чемпионат и многие другие.
«Семь лет назад по инициативе Президента мы создали уникальную систему социальных лифтов, где каждый, независимо от происхождения, места проживания, взглядов, может раскрыть свой потенциал. Более 25 миллионов человек из всех уголков России и 150 стран мира стали участниками проектов президентской платформы. И это не просто проектная деятельность и проведение конкурсов – мы доказываем реальными кейсами, что успех возможен благодаря таланту, трудолюбию и способностям. Мы не просто предоставляем возможности – мы создаем их вместе с участниками проектов РСВ. Самое ценное для нас – это видеть, как участники платформы становятся инициаторами новых направлений, создавая тем самым экосистему развития для всей страны. От всей души благодарю команду и участников президентской платформы за труд, креатив и желание работать на благо Отечества», – подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
В других странах никогда не существовало аналогичного проекта по участию в общенациональных инициативах, обучению новым навыкам, поиску и поддержке талантов. Неслучайно кадровые конкурсы за рубежом проходят по методике и алгоритмам, сформированным на проектах платформы «Россия – страна возможностей». Так, по механике конкурса управленцев «Лидеры России» в Азербайджане уже несколько лет подряд проводится конкурс «Юкселиш», а в Абхазии в этом году состоялся конкурс «Команда Абхазии».
К семилетию команда президентской платформы подготовила подарки для своих подписчиков в социальных сетях. Получить их смогут участники флешмоба #7летвозможностей. Для этого нужно опубликовать пост с рассказом об участии в проектах платформы и о том, как это повлияло на их жизнь. Те, кто ещё не успел присоединиться, могут написать о мечтах и целях, реализованных в нашей стране. Лучшие публикации с хештегом #7летвозможностей будут размещены в официальных аккаунтах платформы, а их авторы получат фирменный мерч. Автор самого популярного поста получит возможность лично пообщаться с известным блогером.
День рождения платформы отметили и ее выпускники из Луганской Народной Республики. Встреча объединила 50 призеров, победителей конкурсов и проектов, а также активных участников мероприятий президентской платформы в регионе. Для них прошла панельная дискуссия «Год возможностей», где они поделились профессиональными и личными успехами, достижениями, рассказали о реализации своих инициатив.