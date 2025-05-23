В Югре развивают экотуризм и расширяют сеть охраняемых природных территорий
В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается активное развитие природоохранной деятельности и экологического туризма. В регионе стартовал традиционный фестиваль «Югорский Биофест», проходящий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». Акция продлится с 22 мая по 23 сентября 2025 года.
В рамках фестиваля состоялось окружное совещание с участием сотрудников научных центров, представителей власти и учреждений, занимающихся особо охраняемыми природными территориями (ООПТ). Главной темой встречи стал обмен опытом и подведение итогов работы по развитию системы ООПТ. Сегодня в Югре насчитывается 26 таких территорий общей площадью свыше 2,5 миллиона гектаров.
Важным событием стало сообщение о постановке природного парка «Самаровский чугас» на кадастровый учёт. Как отметил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов, теперь предстоит разработать план мероприятий, чтобы превратить парк в удобное и охраняемое место отдыха для жителей Ханты-Мансийска.
Также участники совещания рассказали об экологических проектах. С 2019 года в регионе реализуется проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». По словам начальника профильного отдела департамента недропользования и природных ресурсов Югры Галины Матросовой, полностью достигнуты все целевые показатели.
«На региональный проект реализуется с 2019 года. Отмечу 100 % достижение всех мероприятий, которые были заложены у нас в региональном проекте. Это создание трех особо охраняемых природных территорий площадью более 9 тысяч гектаров. Еще один показатель – это увеличение туристического потока не менее чем на 900 человек и создание четырех экологических троп на нашей особо охраняемой территории площадью 6,3 км. За последние годы посетителей в рамках эколого-просветительной деятельности с 20 400 человек увеличилось на 21 300 человек, тем самым обеспечивается ежегодный прирост», — отметила Галина Матросова.
Дополнительно участники совещания отметили выпуск третьего издания «Красной книги Югры», куда вошли редкие виды, такие как лесной северный олень и евразийский бобр.