Почти тысяча жителей Югры обратились к врачам из-за укусов клещей
В Югре с начала сезона активности клещей зафиксировано 999 случаев обращений за медицинской помощью, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Чаще всего насекомые нападали на людей в лесу, на дачных участках и даже в городской черте.
«По состоянию на 22.05.2025 в Югре зарегистрировано 999 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, из них завозных – 167 случаев (16,7%), остальные случаи местные», — отметили в ведомстве.
По статистике, 27,3% пострадавших подцепили клещей во время пребывания в лесу, 26,3% — на дачах, а 25,2% — в пределах населённых пунктов.
Специалисты напоминают о важности профилактики: рекомендуется своевременная вакцинация против клещевого энцефалита и соблюдение мер защиты при выходе на природу.