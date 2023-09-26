5 335 работающих югорчан получили статус предпенсионера в 2023 году
Для граждан предпенсионного возраста действуют льготы и меры социальной поддержки федерального и регионального уровня. Чтобы ими воспользоваться, необходимо подтвердить соответствующий статус. С начала года в Югре 5335 югорчан получили статус предпенсионера.
Предпенсионеры имеют право на освобождение от имущественного и земельного налогов, пособие по безработице до 12 месяцев, бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография», два оплачиваемых выходных в год для прохождения диспансеризации и т.д. Кроме того, граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном возрасте, имеют право выйти на пенсию на 2 года раньше установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства. Такое право возникает, если человек потерял работу в связи с увольнением по сокращению штатов или из-за ликвидации предприятия.
За получением самих льгот гражданину необходимо обращаться в профильные ведомства (органы соцзащиты, центры занятости, налоговую службу и т.д.) или к работодателю. В зависимости от того, какой именно мерой социальной поддержки он решил воспользоваться.
Получить подтверждение статуса самостоятельно можно на портале Госуслуг в разделе «Информирование граждан об отнесении к категории предпенсионного возраста». Также получить справку можно в филиалах МФЦ.
Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию возникает при выработке специального стажа, наступает одновременно с его приобретением.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре