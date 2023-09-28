«Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон»
26-27 сентября в Югорске прошла научно-практическая конференция «Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон». Её участниками стали коренные малочисленные народы Югры, представители федеральных, региональных органов власти, нефтяных компаний и общественных организаций. В мероприятии также приняли участие представители Ямало-Ненецкого, Ненецкого автономных округов, Красноярского края, республики Алтай и Мурманской области.
Приветствуя участников, сенатор Российской Федерации Александр Новьюхов подчеркнул важность конференции, поскольку она служит диалоговой площадкой между коренными народами, органами власти и недропользователями: «Много лет назад по инициативе общественной организации «Спасение Югры» была создана площадка, на которой обсуждаются все важные законодательные инициативы, направленные на совместную реализацию задач, обращенных на компромиссную системную работу с коренными жителями и нефтяными компаниями. За эти года благодаря этой конференции, тем решениям, которые были приняты, наработана целая система правовых отношений, которая сегодня позволяет нам увидеть положительный эффект такого взаимодействия».
В свою очередь первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, отметил: «Автономный округ – базовый нефтедобывающий регион России. Здесь расположено 484 месторождения углеводородного сырья, более 45% площади округа занимают лицензионные участки, почти половина территории в промышленном освоении, но при этом на Югорской земле созданы 475 территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера. Данную региональную особенность мы воспринимаем как индикатор сохранности природной среды, культурного наследия и традиционного промысла. Для себя мы определили, что при проектировании размещения промышленных объектов, при планировании экономической деятельности интересы коренного населения и существующая инфраструктура и территории традиционного природопользования – первостепенны. В нашем регионе накоплен богатый законодательный, практический опыт организации и совершенствования системы устойчивого развития коренных малочисленных народов и этим опытом наши специалисты с удовольствием поделятся.
Сегодня на площадке конференции в диалоге с общественными организациями коренных малочисленных народов Севера, органами власти, недропользователями, учёными мы обсудим аспекты баланса двух миров – многовекового и индустриального. Наша задача – объединить усилия и сохранить исконную среду обитания в условиях промышленного освоения территорий и обеспечить социальное благополучие наших коренных народов. Я благодарю всех гостей за внимание к конференции и готовность обменятся межрегиональным опытом, а самое главное – выработать совместные инициативы».
В течение двух дней на конференции поднимались актуальные вопросы развития традиционных видов хозяйственной деятельности: северного оленеводства, рыболовства, охотпромысла, системы сбора и переработки дикоросов; законодательного обеспечения прав и интересов коренных народов; урегулирования взаимоотношений между ними и недропользователями; охраны окружающей среды. Обсуждались проблемы сохранения традиционной культуры, родных языков, развития этнографического туризма, социального благополучия, образования, занятости, медицинского обслуживания коренных народов Югры.
Предложения и инициативы, озвученные в ходе двухдневного диалога между коренными народами, органами власти и ресурсодобывающими компаниями, войдут в итоговый документ, который будут направлен на повышение уровня качества жизни и социально-экономического развития малых этносов Югры.
Людмила Теткина