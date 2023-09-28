В Югре завершился региональный форум Движения Первых «МедиаШкола»
В Ханты-Мансийске в период с 25 по 27 сентября проходил форум «МедиаШкола», организатором которого выступило Российское движение детей и молодежи «Движение первых». «МедиаШкола» объединила более 100 участников из 20 муниципальных образований Югры.
Форум рассчитан на школьников и учащихся колледжей в возрасте от 12 до 17 лет, которые интересуются направлением «Медиа», ведут социальные сети и заинтересованы в творческой и профессиональной реализации в медиа – сфере. Образовательная составляющая велась по пяти основным направлениям: текст и сторителлинг (рассказывание историй), фото, видео, графический дизайн и медиа – менеджмент.
В течение трёх дней участников форума научили правильно вести блоги, писать посты и работать в социальных сетях. Ведущие эксперты в области медиа рассказали, как написать интересный текст, создать яркий дизайн и построить правильный кадр. Кроме того, молодёжь научили создавать собственные проекты, на которые можно получить грантовую поддержку и реализовать в своих муниципалитетах.
Образовательный процесс для школьников и студентов был насыщенным, они посетили экскурсии в крупнейший медиа – холдинг, в офис центра управления регионом, продюсерский центр и в одну из ведущих фотостудий окружной столицы.
«В школе предложили поучаствовать в форуме «МедиаШкола», что я и сделала. Хочу отметить, что я впервые принимаю участие в масштабном проекте. Так получилось, что я прошла, попала в пятёрку лидеров и приехала в Ханты-Мансийск. Нас разделили на 5 направлений, и я проходила обучение по медиа – менеджменту.
Мне очень понравилось, было безумно интересно, получила колоссальную информацию, только сейчас всё укладывается в голове, очень рада, что приехала.
Есть, конечно же, в планах свою будущую профессию связать с журналистикой. Моя мама Анна Ильинична Ларионова работает в сфере журналистики, и мне очень интересно наблюдать за рабочим процессом, это написание статей, съёмки новостных видео – сюжетов. Я пытаюсь влиться в рабочие моменты.
Закрытие форума прошло на высоком уровне, встретила много интересных, а самое главное добрых, искренних и очень отзывчивых людей. Благодаря образовательной программе у меня появились друзья, с которыми не хотелось прощаться», - поделилась впечатлениями о форуме Карина Ларионова – ученица 10 класса из с. Саранпауль Берёзовского района.
Степан Санников обучается в школе № 4 г. Ханты-Мансийска, и вот что он рассказал о «МедиаШколе», а также о направлении – текст и сторителлинг, в которой проходил трёхдневное обучение: «Прошёл на региональный этап и не пожалел, получил много положительных эмоций, новых впечатлений, новые знакомства, и конечно же, самое главное –научился брать интервью, писать тексты, работать в команде. Спикеры, которые нас обучали, они – профессионалы своего дела, я очень доволен, что у меня была возможность поучаствовать в грандиозном форуме».
«Участвовала в муниципальном этапе, меня записали, как активную участницу и предложили поучаствовать. Я очень люблю принимать участие в мероприятиях. Одно из моих хобби – фотография. Мне очень понравился мой трек «текст и сторителлинг», по которому проходила обучение.
Боялась, что мне попадётся какой-нибудь спикер, который будет нудно говорить, лить «воду», и говорить не по сути. А попался спикер Надежда Зиновьева, она очень интересно рассказывала истории, видно, что она специалист в своём деле.
Я хочу поблагодарить Надежду Зиновьеву, именно она скрасила все эти дни. В завершающий день у нас было задание – выйти на улицу и записать интервью с любым незнакомым человеком, написать об этом пост, сделать фотографию, всё это нужно было сделать очень быстро.
Она оценила мою работу, дала высокую профессиональную оценку посту и фотографии», прокомментировала Эдина Керимова, ученица школы № 6 г. Ханты-Мансийска.
Форум носит профориентационную направленность и призван сформировать у участников понимание базовых компетенций в сфере медиа, а также векторов профессионального развития и востребованности квалифицированных медиа – специалистов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Оксана Албина