В школе имени И.Ф. Пермякова состоялся «День самоуправления»
5 октября в селе Полновате в школе имени И.Ф. Пермякова состоялся «День самоуправления».
С начала учебной недели все учителя готовились к этому дню, вместе с учащимися составляли план работы, определялись с заданиями по всем школьным предметам.
В «День самоуправления» юные учителя-дублёры пришли пораньше, чтобы поздравить преподавателей с их профессиональным праздником – Днём учителя.
Затем состоялась линейка, на которой состоялась процедура передачи полномочий от настоящих учителей к их дублёрам. Директор-дублёр и его заместители пообещали вернуть школу в целости и сохранности.
По окончании линейки ученики разошлись на зарядку и на уроки. В этот день у каждого дублёра были свои задания. Я была в роли заместителя директора школы, который также является преподавателем родного (хантыйского) языка – это Анастасия Евгеньевна Вахат (Себурова). Поэтому я сегодня исполняла все указания директора-дублёра на этот день, кроме этого, провела урок родного языка.
В конце дня все учителя-дублёры со своими наставниками собрались в актовом зале, чтобы обсудить, как прошёл день и рассказать о своих впечатлениях.
По завершению Дня самоуправления всем учителям-дублёрам выдали сертификаты. День прошёл незабываемо, учителя и школьники остались довольны!
Анастасия Афанасьева,
юнкор,
учащаяся 9 класса Полноватской СОШ им. И.Ф. Пермякова