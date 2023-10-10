Более 498 тысяч больничных листов оплатило Отделение СФР по ХМАО - Югре в 2023 году
498 547 больничных листов оплатило Отделение СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в 2023 году.
На обеспечение этих целей было направлено 12 212, 0 млн рублей. Размер выплаты зависит от трудового стажа и среднего заработка сотрудника. При страховом стаже 8 и более лет пособие по временной нетрудоспособности составит 100% среднего заработка работника, при стаже от 5 до 8 лет — 80%, при стаже до 5 лет — 60%.
Назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности можно отследить в режиме реального времени в личном кабинете на портале Госуслуг.
Первые три дня больничного оплачивает работодатель из собственных средств, последующие дни — Отделение Социального фонда России. Если работник ухаживает за больным членом семьи, находится на карантине, проходит протезирование или долечивается в санатории, пособие выплачивается за счет средств ОСФР с первого дня.
После закрытия больничного информация от врачей сразу поступает в фонд. После этого СФР запрашивает подтверждение у работодателя, на получение подтверждения дается максимум три дня. Затем в течение 10 рабочих дней фонд направляет деньги на карту вышедшего с больничного работника. Таким образом, деньги должны поступить примерно через 15 дней после закрытия больничного.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре