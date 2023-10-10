Команды знатоков-онкологов собрались в «Закрытом клубе онкологов»
Онкологическая конференция Уральского и Приволжского федеральных округов «Закрытый клуб онкологов» под эгидой Национального общества онко-пульмонологов состоялась в г. Уфе. Делегацию Югры представили онкологи Окружного онкологического центра БУ «Сургутская окружная клиническая больница». Научная программа конференции была посвящена многогранности проблемы злокачественных новообразований лёгкого. На встрече обсудили место и роль адъювантного (профилактического) лечения немелкоклеточного рака лёгкого, начиная с ранних стадий после радикального хирургического лечения. Специалисты отмечают, что использование большого арсенала диагностических инструментов позволяет онкологам диагностировать опухоль на ранних стадиях, а также своевременно выявлять отдалённые метастазы или прогрессирование заболевания, своевременно меняя парадигму лечения. Одним из модераторов конференции выступил руководитель онкологического центра, д.м.н. Алексей Аксарин.
«Представленные результаты последних достижений в комплексном лечении аденокарциномы лёгкого с драйверными мутациями позволяют с надеждой смотреть на ожидаемые результаты лечения НМРЛ не только продвинутых стадий, но и IB, IIA стадии заболевания. Появление новых поколений таргетных лекарственных препаратов позволяют подобрать «индивидуальное» лечение практически для каждого пациента. – рассказывает Алексей Аксарин, д.м.н., руководитель окружного центра онкологии окружной клиники Сургута.
Результаты исследования Pacific показали, что использование химиолучевой терапии с поддерживающей иммунотерапией у пациентов с неоперабельной III стадией НМРЛ, перевернули представления о возможностях консервативной терапии, которые достигают 48 месяцев в течение 4 лет. Одно из новых направлений в лечении рака лёгкого – иммуноонкологическое, обсуждалось с позиций выбора оптимальных подходов – пред- или послеоперационное. Эксперты сошлись во мнении, что нужны новые данные клинических исследований по периоперационной комбинированной или моноиммунотерапии.
Первый день конференции закончился интересной викториной в выборе оптимального алгоритма лечения в различных практических ситуациях. Одной из команд-победителей стала Югорская команда. Во второй день Национальное общество онкологов-пульмонологов обсудило все этапы диагностики, лечения и реабилитации больных с немелкоклеточным и мелкоклеточным раком лёгкого с позиций современных достижений и доказательной медицины.
С большим удовольствием стоит отметить, что сургутские онкологи идут в ногу со временем, владея всеми современными диагностическими и лечебными подходами в лечении грозного злокачественного заболевания.
Высокий уровень освещения научного материала, широкий круг и актуальность рассматриваемых проблем – всё это сделало мероприятие интересным для участников. Полученные опыт и знания позволят улучшить оказание эффективной онкологической помощи жителям Югры.
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