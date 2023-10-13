Югра представит опыт взаимодействия органов власти, промышленных компаний и коренных народов Севера на международном форуме
Югорчане примут участие во втором международном форуме «Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов», который пройдёт 2–3 ноября в Москве.
Участниками мероприятия станут представители организаций и органов власти регионов традиционного проживания коренных народов, члены многосторонних институтов развития, промышленных компаний, осуществляющих деятельность в местах традиционного проживания коренных народов, объединений бизнес-сообществ, экспертных сообществ и организаций, осуществляющих деятельность в сфере устойчивого развития, защиты прав человека и коренных народов.
В рамках форума будут рассмотрены стратегии и формы участия бизнеса в обеспечении устойчивого развития коренных народов через корпоративные программы, соглашения с органами власти и объединениями коренных народов, развитие инфраструктуры и охрана окружающей среды на традиционных землях, подходы государственного регулирования и эффективность участия коренных народов в указанных отношениях.
Югру на мероприятии представят заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Александр Комиссаров и президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова. Планируется, что Александр Комиссаров на одной из площадок форума представит опыт Ханты-Мансийского автономного округа во взаимодействии органов власти, промышленных компаний и коренных народов Севера.
Организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».
admhmao.ru