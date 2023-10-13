Этностойбище «Мань Ускве» поделится опытом работы
Первый заместитель губернатора автономного округа Алексей Шипилов провел совместное заседание координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями и совета представителей коренных малочисленных народов Севера.
В ходе заседания участники рассмотрели вопрос о деятельности общественных институтов по сохранению родных языков коренных малочисленных народов Севера. Руководитель автономной некоммерческой организации сохранения культуры и развития этнотехнологий «Стойбище “Нумсанг ёх” (Мыслящие люди)» Елена Федотова поделилась опытом работы фольклорной школы наставничества.
«Казымская земля богата мастерами фольклора. Задача сохранения фольклора, передача знаний молодому поколению предусматривает три направления работы: “фольклорные погружения” для начинающих, организация школы наставничества и обучение песням и сказкам на родном языке, разработка и издание дидактических материалов – видеоуроков, брошюр, настольных игр», – рассказала Елена Федотова.
Елена Федотова предложила на региональном уровне создать экспертные группы, включив в них носителей разных диалектов родных языков коренных народов Югры для разработки грамматики, правил орфографии и пунктуации, хантыйского алфавита с учетом диалектных особенностей и направить их в комиссию по языкам коренных малочисленных народов.
Основатель детского этнического стойбища «Мань Ускве», член Общественной палаты Югры Любовь Стаканова в своем выступлении сделала акцент на том, что «Мань Ускве» – это результативная модель сохранения традиционной культуры в современной социокультурной действительности. В 2024 году стойбищу исполняется 30 лет. «Все эти годы деятельность детского стойбища, в том числе финансово, активно поддерживается администрацией Березовского района, также мы участвуем в различных грантовых конкурсах, – сказала Любовь Стаканова. – Стойбище развивается, востребовано детьми. Ежегодно мы проводим несколько смен разной направленности. Всего за 29 лет было проведено 106 смен, в которых приняли участие 3 635 детей».
На заседании было дано поручение администрации Березовского района подготовить и направить в органы местного самоуправления муниципальных образований Югры информацию о деятельности детского этнического стойбища «Мань Ускве» для разработки образовательных программ с целью тиражирования практики создания этнической среды в организациях отдыха детей.
Председатель совета старейшин коренных малочисленных народов Севера общественной организации «Спасение Югры» Любовь Кашлатова рассказала о проекте своей общественной организации по созданию русско-хантыйского разговорника на среднеобском диалекте (малососьвинский говор).
«Уроженка деревни Тунзингорт, расположенной на реке Малая Сосьва, Елена Смирнова занялась сбором лингвистического материала, – сообщила докладчик. – Я участвовала в подготовке разговорника – консультировала, представила хантыйские графемы, помогла в его оформлении, поиске редактора хантыйского текста, рецензентов. В декабре 2022 года разговорник был издан. Важно, что люди сохранили свой родной говор и поделились своими знаниями».
Добавим, по данным Министерства юстиции Российской Федерации, в автономном округе зарегистрированы 2 632 некоммерческие организации, из них 108 образованы по национально-культурному признаку, а также 200 религиозных организаций. В деятельность по гармонизации этноконфессиональных отношений вовлечены 150 некоммерческих организаций.
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