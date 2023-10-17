Няганскими рентгенхирургами одержана очередная победа
В Няганской окружной больнице продолжают внедрять высокие технологии. Специалисты Центра сосудистой хирургии совместно с коллегой из Москвы за неделю установили стентграфты семи пациентам с тяжелыми случаями аневризмы брюшной аорты. Возрастные пациенты со множеством сопутствующих заболеваний сегодня идут на поправку.
Аневризма или расширение стенок брюшной аорты может привести к разрыву сосуда и летальному исходу, а наиболее щадящий способ помочь и спасти пациента от бомбы замедленного действия – эндопротезирование сосудов - операция, которую проводят в Няганской окружной больнице с применением самой современной техники. Но, щадящий не значит простой и легкий. По признанию врачей, любая аневризма более 5 сантиметров в диаметре несет потенциальную угрозу для жизни и здоровья, поскольку в любой момент может произойти разрыв.
В рентгеноперационой пациент 63 лет с 75 миллиметровой аневризмой в диаметре. Он в сознании и рассказывает о своих ощущениях, выполняет указания врача, - все как обычно, но особенности все же есть. Сегодня с няганскими рентгенэндоваскулярными хирургами в операционной специалист из Москвы. Второй раз за год Наталья Чёрная доктор медицинских наук, сотрудник отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения НИИ Склифосовского приезжает на помощь няганским врачам: «Приехала помочь, поскольку коллеги имеют пока не очень большой опыт установки стентграфтов данной модификации, да и пациенты поступили сложные. Поэтому трудности даже не технические, а чисто физиологические из-за тяжести пациентов. Я много летаю по России, и вижу, что очень много талантливых людей, прекрасных операционных и прекрасных клиник, и, в частности, в Нягани. Я думаю, это мой последний визит потому что тут люди талантливые и они в принципе всё уже делают сами», - делится Наталья Рэсовна.
Таких сложных операций в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения Няганской окружной больницы проводится около 10 в год, всего же в отделении проходит более 800 операций и 1000 диагностических исследований ежегодно. Эндопротезирование проводится бесплатно.
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