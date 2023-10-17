На Совете Законодателей обсудили вопросы импортозамещения, нацпроекта «Здравоохранение» и информационной безопасности детей в сети Интернет
В продолжение работы участники заседания Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа обсудили вопрос о реализации государственной политики в сфере регулирования торговой деятельности и импортозамещения в трех субъектах РФ. Представители Тюменской области и Ямала раскрыли данный вопрос на примере своих территорий.
Рассказывая о Югре, Еремей Айпин пояснил, что в автономном округе принят План мероприятий по импортозамещению на 2022-2026 годы, направленный на снижение зависимости экономики региона от импорта товаров, работ, услуг за счет увеличения объема, ассортимента конкурентоспособной высокотехнологичной промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Исходя из специфики региона, приоритетными отраслями по импортозамещению выбраны нефтегазодобывающая, обрабатывающая и агропромышленная отрасли. В базовой для региона нефтегазодобывающей отрасли обозначен ряд основных производств, активно работающих по импортозамещению. К примеру, ООО «Алмаз-Нефтесервис» в городе Радужный является одним из крупнейших в регионе производителем погружных электродвигателей и кабельных линий, а также осуществляет сервисное обслуживание нефтяного оборудования.
ООО «НПО «Выбор» в городе Сургуте после реконструкции и модернизации мощностей является одной из крупнейших компаний по нанесению покрытий на насосно-компрессорные трубы. Югорский машиностроительный завод в городе Нефтеюганске наладил выпуск криогенных емкостей, которые работают при низких температурах и используются для хранения и перевозки сжиженного природного газа – ранее оборудование приходилось закупать в Италии и Германии. ООО «Геолого-технологическая компания» в городе Нижневартовске разработан и запущен в производство не имеющий аналогов в России Автономный мобильный комплекс (АМК) «Югра», который сегодня на 100% состоит из отечественных комплектующих и кратно, в 2,5-4 раза, в зависимости от вида работ, ускоряет деятельность с нефтяными скважинами.
Осуществляется реализация проектов по импортозамещению в обрабатывающей и агропромышленной отраслях. В Югре запущен первый в Российской Федерации проект по созданию производства отечественных белковых компонентов – основы сухих молочных смесей для питания новорожденных и детей до 6 месяцев. В конце 2022 года осуществлен технический запуск первой линии по производству препарата лечебного питания «Иммунокол». Это первый этап создания производства отечественных белковых компонентов.
«Правительством автономного округа оказывается всесторонняя поддержка предприятий, в том числе имущественная, финансовая и налоговые преференции, нацеленные на производство импортозамещающей продукции и развитие экспорта на всех стадиях от планирования и создания предприятий до заключения экспортных контрактов», – сказал вице-спикер регионального парламента.
Его коллега Наталья Западнова выступила с информацией о реализации на территории Югры регионального сегмента национального проекта «Здравоохранение».
В округе реализуется восемь региональных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»; «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; «Борьба с онкологическими заболеваниями»; «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения ЕГИСЗ»; «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; «Развитие экспорта медицинских услуг»; «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Вице-спикер подробно остановилась на достижениях целевых показателей по всем региональным проектам. «На реализацию портфеля проектов «Здравоохранение» в 2023 году предусмотрено 2 813 236,7 тысяч рублей, в том числе: 631 502,9 тысяч рублей – федеральный бюджет, 1 961 943,8 тысяч рублей – бюджет автономного округа; 219 790,00 тысяч рублей – бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ, то есть родовые сертификаты», – добавила она.
Затем на заседании Совета Законодателей был представлен опыт работы органов государственной власти трех регионов в области обеспечения информационной безопасности детей в сети Интернет. С докладом на эту тему выступил спикер югорского парламента Борис Хохряков.
«Решение вопросов по обеспечению информационной безопасности детей, в том числе принимая во внимание информационную войну недружественных стран против России, является сегодня важнейшей задачей как федеральных органов государственной власти, так и региональных. В Югре данная задача решается комплексно, на основе взаимодействия департаментов автономного округа.
Департаментом образования и науки автономного округа разработана система мер, обеспечивающих защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию: проведение мероприятий в формате тематических классных часов, инфофорумов, квестов, дискуссионных площадок, направленных на создание безопасной детской информационной среды, формирование осознанного поведения в сети Интернет; выявление информационных ресурсов во всемирной сети, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации», – отметил Борис Хохряков.
В регионе разработаны методические рекомендации для родителей по обеспечению контролируемого и безопасного доступа ребенка в сеть Интернет, утверждены Правила подключения общеобразовательных организаций к системе контент-фильтрации.
Также ведется профилактическая работа по выявлению антиобщественных и асоциальных действий, в том числе, направленных на пропаганду идеологии экстремизма и терроризма, иного опасного контента в сети Интернет с задействованием ячеек Кибердружин, созданных на базе образовательных организаций. Кроме того, для школьников старших классов проводится компьютерная деловая игра по информационной безопасности с целью повысить свои компетенции в данной области.
Заслушав докладчиков, участники Совета Законодателей единогласно приняли изложенную информацию к сведению и подписали протоколы согласия.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры,
Информационно-аналитическое
управление Думы автономного округа