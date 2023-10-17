Завершается прием творческих работ на выставку «Завещание предков»
Филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» продолжает получать творческие работы на IX Международную выставку детского творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий «Завещание предков». Заявки принимаются до 31 октября.
В выставке участвуют дети от 5 до 17 лет и учреждения культуры и образования с коллективными заявками. Юные участники могут продемонстрировать свое мастерство в 6 номинациях: «Живопись», «Графика», «Декоративно-прикладное творчество», «Социальная этнокультурная реклама», «Мультимедийное творчество» и специальная номинация, приуроченная к Году педагога и наставника в России, – «Наставник».
На сегодняшний день в Финно-угорский культурный центр России поступили работы из 13 регионов РФ. Неподдельный интерес ребята проявили к номинации «Живопись» – именно в ней представлено больше всего творений.
После совещания жюри планируется формирование выставочной композиции.
Напомним, что первая Международная выставка-конкурс детского художественного творчества стартовал в 1995 году и далее проходил раз в два года под разными названиями: «Легенды», «Сказки», «Эпос», «Песни», «Маръямоль». В 2008 году данный выставочный проект объединил все темы в одну – Международная выставка-конкурс детского творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий «Завещание предков».
Учредитель – Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова. Организатор – филиал ГРДНТ им. В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».
Положение о конкурсе здесь.
Финно-угорский культурный центр Российской Федерации