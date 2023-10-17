В Югре проходит II Всероссийский конкурс в сфере этнографического туризма
Cо 2 октября по 11 ноября 2023 года Ханты-Мансийский автономный округ – Югра проводит второй Всероссийский конкурс в сфере этнографического туризма.
К участию в Конкурсе принимаются проекты, направленные на развитие этнографического туризма. Конкурс проводится среди организаций, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан по номинациям:
Лучшее этнографическое событие;
Лучший этнографический маршрут;
Лучшая этнодеревня (община, этностойбище);
Лучший этнографический сувенир;
Лучший социальный проект в сфере этнографического туризма;
Лучший творческий этнографический номер.
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – со 2 по 22 октября 2023 года – заочный этап Конкурса (прием заявок на участие в Конкурсе, рассмотрение заявок и иллюстративных материалов оценочной комиссией Конкурса, определение финалистов Конкурса с 23 октября 2023 года по 3 ноября 2023 года);
2 этап – с 10 по 11 ноября 2023 года – очный этап Конкурса в г. Ханты-Мансийске (публичная защита Конкурсных проектов финалистов Конкурса, определение и награждение лауреатов Конкурса I, II и III степеней).
Для участия в Конкурсе Конкурсант направляет заявку, подтверждающие документы, соответствующие выбранной номинации Конкурса, на адрес электронной почты: konkursugra2023@yandex.ru либо через форму сбора Заявок.
Сроки, положение о Конкурсе, формы заявок и форма сбора Заявок расположены в разделе «Этнографический туризм в России» – «Всероссийский конкурс в сфере этнографического туризма» на тематическом сайте «Туризм в Югре» (https://tourism.admhmao.ru/etnograficheskiy-turizm-v-rossii/).
КВЦ «Югра-Экспо»