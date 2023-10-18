2 - 3 ноября 2023 года в г. Москве пройдет IV Всероссийский форум «Народы России» - «Национальная политика: современный этап»
«Народы России» — ежегодный всероссийский форум, проводящийся с 2020 года и ставший одним из ключевых ежегодных мероприятий в области государственной национальной политики в России. Он способствует изучению и выработке механизмов укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства российской нации, межнационального мира и согласия. Участниками Форума ежегодно становятся представители всех субъектов Российской Федерации.
Основная повестка Форума — обсуждение и поиск решений актуальных задач государственной национальной политики, повышение эффективности и профессиональных компетенций государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и представителей общественных организаций в сфере межнациональных отношений, а также формирование деловых коммуникаций между участниками.
В рамках его проведения будут работать тематические секции, включающие в себя тематики языковой политики, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма, адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации, информационной политики и современных вызовов в сфере государственной национальной политики.
В программе Форума запланировано проведение Всероссийского семинара-совещания по вопросам реализации государственной национальной политики с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации, заседание Экспертного совета при ФАДН России, VIII Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», торжественные церемонии награждения лауреатов VII Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» и победителей Конкурса на лучшие межрегиональные проекты в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации «Лучшее в общее».
Также на полях Форума состоится презентация информационного портала «Национальнаяполитика.рф» для специалистов и экспертов, работающих в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также круглый стол с участием руководителей Домов дружбы, Домов национальностей и этнокультурных организаций.
По вопросам аккредитации СМИ: главный специалист-эксперт отдела реализации мероприятий и информационного сопровождения Управления делами ФАДН России Мерзлова Валерия Александровна, +7-916-681-29-32