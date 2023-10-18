Проект из Югры по поддержке бойцов СВО — в финале международной премии #МЫВМЕСТЕ 2023
Международная премия #МЫВМЕСТЕ учреждена Федеральным агентством по делам молодёжи по поручению Президента России Владимира Путина, чтобы выявлять и поддерживать лидеров положительных социальных изменений из всех регионов России. Премия посвящена гражданскому вкладу в достижение национальных целей развития России до 2030 года.
Всего на соискание премии претендовали 39 782 инициативы из 89 регионов страны, что более чем на пять тысяч заявок превышает итоги кампании 2022 года. От Ханты-Мансийского автономного округа было подано 472 заявки, 81 проект вышел в полуфинал.
В финале международной премии #МЫВМЕСТЕ, в числе восьми лучших в номинации «МЫВМЕСТЕ — Россия», оказался проект «Тепло для солдата Z» нефтеюганца Аваза Балаева. Его инициатива призвана помочь российским бойцам, работникам и пациентам военных и мирных госпиталей, жителям территорий, где сейчас проходит специальная военная операция. Вместе с волонтёрами Аваз Балаев отправил на фронт более девяти тонн груза, включая лекарства, тёплые вещи и уникальную местную разработку — маскировочные халаты «Леший».
Проект объединяет работу двух цехов: «Пчелок», которые в свободное от работы время шьют обмундирование для военнослужащих, и «Паучков» — волонтёров, плетущих маскировочные сети. Также участники создали сообщество «Барахолка Z»: жители Нефтеюганска приносят на продажу одежду, обувь и другие вещи, а собранные средства идут на оплату грузоперевозок на территорию СВО.
«“Тепло для солдата Z” — это, прежде всего, народный проект. Он объединяет жителей нашего города с целью помощи фронту и нашим бойцам. Каждый участник проекта вкладывает без остатка всё, что может: своё время, душу, силы. Единство — вот наша главная мощь», — поделился Аваз Балаев.
Награждение финалистов пройдёт 4–8 декабря на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в рамках выставки-форума «Россия» в Москве.