Привлечь в отрасль профессионалов поможет цифровая платформа
В Ханты-Мансийском округе трудятся 33187 мед. работников, но потребность в новых кадрах сохраняется. Чтобы поиск нужных специалистов шёл быстрее, в регионе запустили виртуального помощника «Вакансии здравоохранения Югры». А сами клиники расширяют список социальных гарантий приглашенным специалистам.
Эндоскопия – процедура не из приятных, но позволяет буквально за несколько минут увидеть возможные отклонения в здоровье детально. Диагностику проводит опытный врач. Бахтиёржон Юлдашев в медицине 17 лет, из них 13 лет – эндоскопист. В этом году московскую клинику поменял на югорскую – БУ «Няганская окружная больница». «О том, что выбрал клинику Нягани, нисколько не жалею. В плане семьи - квартиру предоставили большую. Школа, садик рядом, кружки все бесплатные. Всё в шаговой доступности, что не маловажно. По работе оборудование неплохое. Скажу больше. Допустим, в Коммунарке сейчас такие же стойки. Это стойки экспертного класса», – рассказал врач.
В 2023 году штат Няганской окружной больницы пополнили 19 врачей и 18 сотрудников среднего мед. персонала. Это позволило немного снять остроту дефицита кадров. К примеру, укомплектовать неврологическую службу на 100 %. Но по-прежнему нужны травматологи, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи. «Кроме льгот, которые положены людям, приезжающим на работу в районы, приравненные к району Крайнего Севера, главный врач у нас всегда прилагает большие усилия, и администрация города помогает в этом, в плане получения ведомственного жилья», – рассказал заместитель главного врача больницы Александр Бадьин.
Чтобы на запросы клиник могли откликнуться специалисты со всей страны, в Югре на платформе Телеграм запущен бот «Вакансии здравоохранения Югры». Пользоваться своеобразной биржей труда просто и удобно. Виртуальный помощник систематизирует информацию об актуальных медицинских вакансиях по каждой мед. организации региона. Поэтому если вы медик, обладаете нужными компетенциями и готовы к переезду – тогда смело можно рассмотреть предложения Югры.
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