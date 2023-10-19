Руслан Проводников встретился с жителями Берёзовского района
Депутат Думы Югры Руслан Проводников побывав в рабочей поездке в Берёзовском районе, посетил школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, где провел встречу с детьми и преподавателями.
Перед этим ребята с интересом посмотрели короткометражный мотивационный фильм «2 дня» о жизни Руслана Проводникова. Затем прошла увлекательная беседа.
Юные югорчане задавали народному избраннику много разных вопросов – о его планах, дальнейшей спортивной карьере. Также их интересовали школьные годы боксера, с чего и когда началась его профессиональная карьера.
Руслан Проводников ответил на все вопросы и добавил, что пока поставил спортивную карьеру на паузу. Он рассказал, что сейчас работает в качестве депутата регионального парламента, занимается общественной деятельностью.
Также депутат проинформировал о реализации социального проекта «Утро с чемпионом». Активисты по утрам пробегают по 10 километров. Проект объединяет людей из разных городов и разного возраста, а его главная цель – привлечь взрослых, детей и молодежь к занятиям физической культурой и спортом.
В завершение беседы Руслан Проводников прочитал детям стихи любимых поэтов. Также он пожелал ребятам любить свою малою родину, обязательно уделять много времени чтению книг, не сидеть на месте, быть в движении и заниматься физической культурой и спортом.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника депутата Думы Югры