Соседям помочь - благое дело
Врачебная бригада Нижневартовского филиала КУ «Центр медицины катастроф» в составе врача Константина Бабича, фельдшера Рустама Юсупова и водителя Бахадира Матенова Б.А. провели санитарно-авиационную эвакуацию новорождённого ребёнка из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сразу после рождения у малыша была диагностирована тяжёлая врождённая патология: атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищем. Спустя всего сутки новорождённый, находясь в специальном кювезе, на аппарате искусственной вентиляции, в сопровождении неонатолога из соседнего региона, был доставлен бортом санавиации в окружную клиническую детскую больницу г. Нижневартовска.