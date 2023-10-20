Югорчанин Альберт Батыргазиев одержал 10-ю победу в 10 поединках на профессиональном ринге
Олимпийский чемпион из Нижневартовска Альберт Батыргазиев накануне провел свой 10-й бой в профессиональном боксе. Поединок с венесуэльцем Эндером Луцесом проходил в рамках турнира Ural FC в Перми.
До очного противостояния оба атлета не потерпели ни одного поражения. А на контрольном взвешивании выяснилось, что у соперников абсолютно одинаковый вес – 61,2 кг. Оставалось выяснить, кто мастеровитее.
Несмотря на то, что Луцес на год младше нашего спортсмена, за пять лет он успел провести 20 боев среди профи и победил всех своих оппонентов, в 16 из них – нокаутом. Перед поединком в Перми латиноамериканец в традиции профессиональных боев сделал самонадеянное заявление, пообещав нанести югорчанину первое поражение в карьере.
«Я прилетаю для того, чтобы сразиться с вашим олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым и продемонстрировать ему разницу между любительским и профессиональным боксом. В его статистике появится первое поражение», – приводит слова Луцеса портал allboxing.ru.
Батыргазиев вел себя намного скромнее, предпочтя выплеснуть всю энергию непосредственно на ринге. Как показал вчерашний вечер, это было правильным решением.
«Хочу порадовать всех красивым боксом. Хочу поблагодарить Федерацию бокса России и Ural FC за предоставленную возможность. Сейчас изучаю соперника, мне предстоит провести колоссальную работу. Лагерь только стартовал, но ждите этого боя — будет жарко», — цитирует Альберта пресс-служба Федерации бокса России.
Впрочем, уже в проморолике к поединку соперники обменялись шутливыми угрозами, пообещав друг другу доказать, чья школа бокса сильнее. В итоге противостояние прошло под диктовку российского боксера. Уже в четвертом раунде Луцес побывал в нокдауне. А в следующем Батыргазиев создал для соперника настолько невыносимые условия, что венесуэлец попросту не смог продолжить бой, и рефери зафиксировали победу нижневартовского боксера нокаутом.
Теперь на счету олимпийского чемпиона 10 побед в 10 боях, семь из них Альберт завершил досрочно. Напомним, в предыдущей схватке на профессиональной арене «Аль ба» сокрушил доминиканца Франсиса Фромету.