Дорога предков
Что сегодня интересно маленьким жителям нашего города? Компьютер, телефон, телевизор – как и всем современным детям, скажете вы… Разрешите не согласиться!
В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр» под руководством педагогов воспитанники занимаются серьёзным исследовательским делом: изучают историю кукол родственных финно-угорских народов.
Сотрудниками центра разработан проект «Древо финно-угорских народов» в виде могучего дерева с зелёной кроной и четырьмя большими ветками, изображающими четыре языковые группы: прибалтийско-финскую, поволжско-финскую, пермскую и угорскую. Цель данного проекта: показать детям разнообразие и сходство единого у всех финно-угорских народов предмета – куклы. Благодаря научной работе, а также творческому процессу через изготовление предмета исследования своими руками, ребёнок приобретает опыт исследовательской деятельности, навыки ручного труда, получает знания о родственной финно-угорской языковой семье.
Изготовленные куклы украсят Древо финно-угорских народов, разместившись на соответствующих веточках, а доклады будут озвучены на детских научно-практических конференциях, проводимых в нашем центре. Возможность приобретения опыта публичного выступления – это также важный развивающий аспект в развитии детей.
Открытие культурно-просветительского проекта «Куклы финно-угорских народов» состоялось 15 октября 2023 г. на ежегодной Детской научно-практической конференции «Дорога предков», где ребята осветили результаты своей исследовательской и практической деятельности и продемонстрировали результаты творческой работы. На открытии прозвучали доклады о хантыйской кукле Акань и марийской кукле Поханя. Изготовленные куклы Акань и Поханя первыми заняли место на Древе финно-угорских народов.
Большой проект «Куклы финно-угорских народов» стартовал! В ближайшем будущем Древо финно-угорских народов окрасится разноцветьем кукол родственных народов!
Педагог дополнительного
образования МБУ ДО «Детский
этнокультурно-образовательный центр»
Светлана Астапович