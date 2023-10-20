В Ханты-Мансийске презентовали экспозицию Югры на Международной выставке-форуме «Россия»
В Ханты-Мансийске состоялась презентация экспозиции Югры в преддверии Международной выставки-форума «Россия», которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.
Выставка-форум «Россия» — это масштабный проект, призванный рассказывать об истории, деловой, культурной и социальной жизни разных субъектов Российской Федерации, продемонстрировать их достижения за последние 20 лет, транслировать опыт развития регионов России, содействовать дальнейшему международному сотрудничеству.
Участие в мероприятии примут 89 субъектов Российской Федерации. 23 ноября автономный округ представит на форуме «Россия» экспозицию, которая расскажет о характере и достижениях территории.
«В основу концепции заложен наш югорский слоган — “Увидеть Югру — влюбиться в Россию”. Мы попытаемся показать всю многогранность нашего региона — это природные богатства, ресурсы, традиции и культура», — подчеркнул первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.
Оператором, обеспечивающим участие автономного округа в выставке, был определен Фонд развития Югры. Генеральный директор фонда Роман Колупаев представил основную программу выставки и рассказал об оформлении стенда. «Наша задача — показать на стенде все времена года и основные места силы, это наши реки, традиционное прошлое. Самое основное и запоминающееся в нашей экспозиции — это фотозона “Археопарк”, где можно сфотографироваться с мамонтом и услышать историю археопарка».
Планируется, что на стенде Югры в различных форматах будут представлены достижения в науке, образовании, культуре, здравоохранении, туризме. Особое внимание будет уделено развитию экономики, промышленности и реализации в регионе крупных инвестиционных проектов.
«Наш регион занимает первое место по добычи нефти и по выработке электрической энергии, второе место по добыче газа и по объему промышленного производства, занимаем третье место по инвестициям в основной капитал — это один из основных показателей, который характеризует инвестиционную привлекательность региона, и четвертое место по объему валового регионального продукта», — отметил Алексей Забозлаев.
Напомним, 23 ноября пройдет День Югры. О том, какие мероприятия запланированы в этот день, рассказал директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Сергей Афанасьев.
«Начнет его наш губернатор Наталья Комарова, расскажет, какие достижения по национальным проектам есть у Югры. Поскольку 20 ноября начинается Югорский экономический форум, мы хотим его завершить деловой программой 23 ноября, где мы проведем роуд-шоу по особой экономической зоне и инновационному научно-технологическому центру», — сказал Сергей Афанасьев.
От автономного округа одним из амбассадоров на выставке «Россия» была выбрана Вера Кондратьева. «Югра может привлечь внимание своей природой. Например, самая высокая точка Урала, самых древних гор находится у нас в автономном округе. Также тот уникальный факт, что у нас проживают коренные народы Севера, которые ведут традиционный, исконный образ жизни. Проживают в лесах на своих стойбищах, ведут традиционное хозяйство. Мало где такое сохранилось. И это уже особенность нашего региона», — сказала Вера Кондратьева.
Также в ходе выставки «Россия» будет работать ярмарка югорских товаропроизводителей. Гости экспозиции смогут познакомиться с гастрономическими особенностями автономного округа, творческими коллективами, а также принять участие в мастер-классах, выставках, кинопоказах и познакомиться с коллекциями югорских дизайнеров.