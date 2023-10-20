Делегация из Югры участвует в форуме "Россия - спортивная держава"
XI Международный спортивный форум проходит с 19 по 21 октября в Перми.
На пленарном заседании «Спорт без границ. Открытость миру» выступил
Президент Российской Федерации Владимир Путин:
«Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70 процентов российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причем всех возрастов и групп здоровья. Создаем для этого все условия, объединяем возможности просвещения, медицины, культуры, будем обеспечивать максимально широкую доступность спортивной инфраструктуры. Сейчас в России более 350 тысяч объектов спорта – 353 тысячи, если быть более точным. И это, конечно же, еще недостаточно для такой большой страны как Россия, с таким многообразием регионов, территорий, причем в разных климатических зонах», – сказал Президент.
В этом году участниками Форума стали около 5 тысяч гостей из большинства регионов России и зарубежных стран.
Среди спикеров: заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель Оргкомитета форума Дмитрий Чернышенко, помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.
Деловая программа Форума включает 5 направлений:
международное, фиджитал, цифровое, управленческое и деловое.
В Форуме принимает участие делегация Югры. Руководитель делегации - директор окружного Департамента физической культуры и спорта Софья Конух выступит с докладом на Круглом столе "Государственный и муниципальный заказ: повышения качества оказания отраслевых услуг".
Фото: МинспортРФ
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